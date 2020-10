El Gran Recapte acceptarà només donacions econòmiques

El Gran Recapte d'Aliments del 2020 es farà únicament de manera virtual i només podrà acceptar donacions econòmiques a causa de la pandèmia del coronavirus. Així ho va explicar en roda de premsa la presidenta del Banc dels Aliments, Roser Brutau, amb el director de l'entitat, Lluís Fatjó; la cap de la campanya, Sabine Hindersin, i representants d'entitats socials.

La campanya, que tradicionalment consistia en una àmplia recollida d'aliments als supermercats, comptarà amb 600 punts d'informació als locals i amb sistemes de donació virtual. «Aquest any no es podran acceptar aliments físics per motius sanitaris», va explicar Hindersin, que va lamentar no poder dur a terme la recollida d'aliments com de costum.

Fatjó va animar la població a tornar a col·laborar amb la campanya i va recordar que aquest any són necessaris «més aliments que mai», perquè la crisi social i econòmica generada per la COVID-19 ha augmentat un 40% les peticions d'aliments a aquesta entitat.