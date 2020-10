Sàmper veu «evident» la restitució del major Trapero si ell vol: «Ja està parlat»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va afirmar ahir que veu «evident» la restitució del major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero després de la seva absolució si ell vol, una possibilitat que li va plantejar al setembre però a la qual el comandament policial va respondre demanant temps: «Ja està parlat».

Sàmper ho va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio després que abans d'ahir assegurés que encara no hi havia «cap solució parlada ni pactada, ni tan sols pensada» sobre si oferiria a Trapero tornar a comandar la policia de Catalunya.

En canvi, ahir Sàmper va revelar que el setembre passat, un dia després de ser nomenat conseller, va parlar amb Trapero i li va plantejar la possibilitat de restituir-lo en el càrrec si l'Audiència Nacional l'absolia del delicte de sedició de què l'acusava la Fiscalia pel paper dels mossos durant el referèndum de l'1-O.

Segons el titular d'Interior, Trapero «no té les coses clares» i li ha demanat temps per meditar la decisió, cosa que, va dir, està «respectant».



Millo: «Va obeir Déu i el Diable»

Qui també va parlar de la sentència absolutòria a Trapero va ser l'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo (PP).

«Reconec que Trapero ha estat astut, ha desafiat lleis de gravetat i li ha sortit bé. Ha decidit obeir Déu i el Diable i li han donat la raó. Va facilitar que el president de la Generalitat de llavors -Carles Puigdemont- pogués dur a terme els seus objectius fora de la llei i, al mateix temps, segons diu la sentència, no va desobeir en cap moment les ordres de qui li demanava que impedís la celebració del referèndum», va explicar en una entrevista a la Cadena Ser.



Sentència positiva pels indults

Els advocats dels presos del procés, consultats per l'agència EFE, admeten que intentar la revisió d'una sentència ferma arran de la decisió d'un altre òrgan, jeràrquicament inferior, pot estar abocat al fracàs, encara que existeix un petit marge de maniobra si presenten proves que el Suprem no va tenir ocasió de valorar, però sí l'Audiència Nacional, que, per exemple, va examinar al detall els dispositius policials de l'1-O i el 20S.

Més enllà del Suprem, creuen que la sentència de Trapero, encara que no sigui ferma, pot beneficiar-los en l'expedient d'indult que està tramitant el Govern central i també sospesen remetre-la al Tribunal Constitucional per ampliar els seus recursos d'empara.".