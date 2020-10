Mor el treballador de l'Hospital d'Igualada que va estar 172 dies ingressat a l'UCI

El treballador de l'Hospital d'Igualada que va estar 173 dies ingressat a l'UCI per la covid-19 ha mort aquest dimecres, segons ha informat el Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) a les xarxes socials.

L'Àngel feia 20 anys que era auxiliar d'infermeria. Va ingressar el 16 de marc amb una insuficiència respiratòria greu. Va patir múltiples complicacions, entre les quals coagulopaties, insuficiència renal, i sèpsia per sobre infecció respiratòria i abdominal.

Va sortir de l'UCI el passat 3 de setembre i se'l va traslladar a l'Institut Guttmann per seguir amb la seva recuperació. Des del CSA, que han volgut transmetre el seu condol a la família, l'han recordat com "un lluitador". "Ens has deixat un gran buit i sempre et recordarem", afegeixen.

