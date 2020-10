Catalunya podria tornar a obrir bars i restaurants si s'aplica el toc de queda

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha afirmat que el Govern no descarta implantar un toc de queda nocturn per evitar la interacció social i les festes il·legals, que podria anar "acompanyat" de mesures "menys restrictives", com la reobertura diürna de bars i restaurants.

Ho ha explicat en una entrevista a Rac 1, en què ha assegurat que l'executiu català no té encara sobre la taula el toc de queda, però "no ho descarten" perquè "per les nits hi ha festes il·legals" en què es produeix un alt nombre de contagis de Covid-19.

"No ho tenim com una mesura ja treballada des del Govern de la Generalitat, però és evident que hem sentit que el Govern espanyol té previst tractar-ho via decret d'alarma", ha sostingut abans d'afegir: "Diria que és una qüestió que és molt possible que ens arribi".

Sàmper ha assegurat que estan estudiant mesures "menys restrictives" i perjudicials per a l'economia en cas que s'arribi a implantar el toc de queda, com permetre que durant el dia reobrin bars i restaurants, un dels sectors -al costat de les sales de joc i salons de estètica- que estan tancats des de divendres passat per contenir l'expansió del virus.

"Si limitem l'accés nocturn de la gent per evitar la interacció social, això pot anar acompanyat d'altres mesures que no facin tan dura la pandèmia a nivell de l'economia. Ho estem parlant", ha puntualitzat.

El conseller també ha lamentat que la ciutadania no faci "excessivament cas" de les mesures "pedagògiques" i ha subratllat que la intenció de l'executiu és ser "menys intervencionista" en la segona onada de coronavirus del que ho va ser en la primera.

Tot i això, ha alertat: "Si no som capaços de fer cas a allò que se'ns diu, realment haurem de ser més restrictius".