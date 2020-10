El virus també s'accelera a Catalunya, que suma més de 4.000 casos i 31 morts

La pandèmia també va registrar uns màxims històrics a Catalunya, on es van diagnosticar 4.024 nous infectats, es van notificar 31 morts més, hi ha 57 nous hospitalitzats i el risc d'expansió del virus va pujar en 75 punts i va arribar a un EPG de 541,4, per sobre del màxim de la primera onada.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades pel Departament de Salut, la corba de risc d'expansió de l'epidèmia ja és més alta que a la primera onada i segueix en ascensió vertical, amb un EPG de 541,4, un total de 75 punts més que dimarts, gairebé 100 punts sobre del màxim que es va assolir el 20 de març, quan el creixement potencial de virus (EPG) va ser de 454, tot i que la situació hospitalària i de detecció de casos és millor que aleshores.

A més, després de tres dies de lleugers descensos de l'Rt (velocitat de reproducció), aquest indicador va pujar una dècima i va passar de l'1,28 de dimarts a l'1,38 d'ahir.

Els epidemiòlegs, que veurien bé un toc de queda nocturn com a nova mesura restrictiva per reforçar les actuals, confien que la corba de creixement del virus a Catalunya s'aplani a partir de divendres, quan es comencin a notar els efectes de les restriccions imposades a tota la comunitat amb el tancament de bars i restaurants i les limitacions d'activitats i aforaments.

La tensió als hospitals segueix augmentant amb 57 noves hospitalitzacions, que s'han situat en 1.442 pacients amb coronavirus ingressats, dels quals 243, quatre més que el dia abans, estan greus a l'UCI, cosa que equival que aproximadament un 27% dels 915 llits d'UCI habituals de què disposen els hospitals catalans estan ocupats per malalts greus de covid-19. Durant els últims set dies (entre el 11 i el 17 d'octubre), els hospitals catalans han ingressat 157 persones a les UCIs i n'han mort 125, 32 més que fa dues setmanes. El total de morts per la covid-19 des de l'inici de la pandèmia al març se situa en 13.701, dels quals 31 han estat reportats en un dia, una mortalitat que és similar a la de mitjans de maig.



S'esgoten les dosis en algun CAP

D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha volgut tranquil·litzar la ciutadania després de conèixer-se que en algun centre d'atenció primària de Barcelona s'han esgotat en pocs dies les dosis de vacunes de la grip, i ha assegurat que «arribarà a tothom» i «en tenim més que mai».

La consellera va demanar que els ciutadans «no s'alarmin» ja que hi ha dos mesos de temps abans que arribi el virus de la grip estacional. «Tenim temps», diu.