El sobiranisme aplaudeix l'absolució

L'independentisme va lloar ahir la figura de Josep Lluís Trapero sense incidir en les diferències ideològiques. Tant Carles Puigdemont com ERC van celebrar la seva absolució també perquè demostra, segons el seu parer, que la justícia espanyola és un «vodevil». Així, Puigdemont va assegurar que «sempre» va saber «que Trapero no era partidari de la independència. Però també coneixia les seves conviccions democràtiques». Una cosa que per a ell era «suficient».

«El major Trapero ha estat un bon policia. Tenia clar quin cos policial es correspon amb una societat democràtica», va afegir a Twitter l'expresident abans de criticar que «la injustícia continua, perquè per una banda s'ha donat crèdit a uns responsables policials espanyols que sabien que estaven construint un cas sense fonament. I van mentir».

El líder al Congrés d'ERC, Gabriel Rufián, per la seva banda, va assenyalar que el major va ser «una persona decent que va decidir no apallissar el poble de Catalunya per anar a votar» l'1-O. El republicà va afegir que no li importa «que Trapero no sigui independentista, el que importa és que és demòcrata». Pel que fa a l'anàlisi més ampli, Rufián va afirmar que «el que passa amb el Poder Judicial a aquest país és un vodevil», i va afegir que «en el futur costarà molt explicar la condemna» als dirigents independentistes.