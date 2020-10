«Cas Mainat»: un coma hipoglucèmic, dues versions i un divorci tempestuós

La investigació oberta a la dona del productor televisiu Josep Maria Mainat per intentar assassinar-lo ha destapat un rerefons de disputes matrimonials i encreuaments de denúncies per agressió, en un tempestuós procés de divorci on està en joc la custòdia dels dos fills i un patrimoni sucós.

El que va començar perfilant-se com un crim amb ingredients d'un guió de cinema negre -un coma hipoglucèmic provocat amb insulina, un matrimoni trencat i un mòbil econòmic- ha derivat en setmanes en un sainet de premsa rosa, conforme s'airejaven disputes domèstiques, amb "escort" inclòs, a la llar d'un dels majors productors d'Espanya i membre de l'antic trio musical "La Trinca".

La que encara és la seva dona, Angela Dobrowolski, de 37 anys, és investigada des d'aquest estiu per un jutjat de Barcelona, acusada d'intentar assassinar el productor, amb el qual ja no convivia, injectant-li mentre dormia una dosi d'insulina per tal de provocar-li un coma hipoglucèmic.

A finals de juny, el productor, diabètic i de 72 anys, va patir una accentuada baixada de sucre que li va provocar un coma. Dobrowolski va avisar el SEM i, quan ja estava estès a la llitera de l'ambulància esperant el seu trasllat a l'hospital, Mainat va trucar a la mainadera dels seus fills per advertir: "Ha estat ella, ha volgut matar-me".

Va ser Pol Mainat, fill del productor i de l'actriu desapareguda Rosa Maria Sardà, que va presentar la denúncia que va donar peu a la detenció de Dobrowolski, tot i que el jutge instructor va descartar la petició de la Fiscalia perquè ingressés a la presó preventiva i la va deixar en llibertat, amb l'obligació de comparèixer setmanalment.

Dies després, el 21 de setembre, els Mossos d'Esquadra tornaven a detenir la dona de Mainat per cobrar presumptament dos xecs -de 2.900 i 1.200 euros- que va sostreure d'un talonari en blanc del seu marit, en una ocasió ocultant el seu rostre amb gorra i ulleres fosques per no ser identificada al banc.

La Fiscalia i l'acusació particular exercida per Mainat -a mans de la prestigiosa lletrada Olga Tubau- esgrimeixen davant del jutge els atestats policials que conclouen que Dobrowolski va tractar de matar el seu marit amb dues injeccions d'insulina, les seus 13 visites al dormitori del marit registrades per les càmeres de vigilància la nit del coma i les incongruències que pateixen les seves diferents versions sobre els fets.

Per a les acusacions resultarà també clau la testifical del productor davant del jutge, que tindrà lloc properament, i dels metges que el van atendre a l'hospital, tot i les dificultats forenses per acreditar que el coma va ser provocat per una sobredosi d'insulina atès que aquesta substància desapareix de la sang en breu.

Enfront de la tesi de les acusacions, la defensa proclama la innocència d'Angela Dobrowolski, s'aferra a la manca de proves que demostrin que la hipoglucèmia va ser provocada i apunta a un interès dels Mainat per desacreditar-la, per treure rèdit del cas de cara al procés de divorci que està en marxa.

"Està promovent una carnisseria contra ella", afirma a Efe l'advocat, Mario Gasch, que insisteix que Dobrowolski, estudiant d'últim curs de medicina, es va limitar a injectar al seu espòs un compost vigoritzant -hormones per aprimar i de creixement, al costat de vitamina 12- perquè ell l'hi va demanar per al tractament antiedat que segueix des de fa anys, en la seva proclamada croada científica contra l'envelliment.

L'advocat recorda que un coma hipoglucèmic pot ser causat per com a mínim cinc o sis motius, cosa que dificulta provar que Mainat patís una sobredosi d'insulina provocada intencionadament per la seva dona, i insisteix en la ràpida reacció d'ella quant el va veure indisposat: cridar a l'ambulància i va seguir les instruccions que li van donar els sanitaris.

La defensa apunta que no cal perdre de vista el divorci del matrimoni, que està en marxa als tribunals i en què la disputa no és només econòmica sinó també per la custòdia dels dos fills de la parella, de 8 i 5 anys.

En el procés legal de separació, tots dos cònjuges s'han acusat mútuament d'agressions en l'entorn familiar: el jutjat de violència contra la dona investiga dues denúncies que Dobrowolski va presentar contra Mainat per coaccions i agressió lleu, quan ja estava imputada per intent d'assassinat, però el productor va al·legar en la seva declaració que era ell el maltractat per la seva esposa.

A l'abric de l'expectació mediàtica generada pel cas, també ha cobrat protagonisme l'entorn dels Mainat, o al menys un grup de persones que pel que sembla resideixen a la casa del productor a Barcelona i de les que aquest es va desmarcar en un comunicat a la premsa, després d'un escàndol a les portes del domicili.

Es tracta d'una dona russa que assegura ser exparella d'un "escort" de Dobrowolski que resideix a casa de Mainat: tots dos van acabar detinguts per la Guàrdia Urbana el passat 3 d'octubre, ell acusat d'un delicte de maltractament -el cop i l'empenta que va donar a la jove va ser gravat per càmeres de televisió- i ella de furt.

Després de prendre declaració a la dona, que s'ha prodigat en desqualificacions a Dobrowolski en un plató televisiu, el jutjat de violència masclista va decidir enviar testimoni de la causa oberta contra el suposat "escort" al jutge que investiga l'intent d'assassinat, per si s'aprecia connexions amb les seves indagacions.