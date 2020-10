La pandèmia continua creixent a Catalunya amb 3.418 nous infectats i disset morts

La pandèmia segueix creixent sense control a Catalunya, on en un dia s'han diagnosticat 3.418 nous infectats, s'han reportat disset morts més, hi ha 90 nous hospitalitzats i el risc d'expansió del virus ha pujat en 32 punts i ha arribat a un risc de 438,4.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades dilluns pel Departament de Salut, el risc de rebrot és el més alt en aquesta segona onada, 438,4, 32 punts més que diumenge, i prop del màxim que es va assolir en la primera onada, el 20 de març, quan el creixement potencial de virus (EPG) va ser de 454.

Una dada esperançadora és el manteniment de l'Rt (velocitat de reproducció) en 1,30, la mateixa que diumenge.

Els epidemiòlegs creuen que la corba de creixement a Catalunya seguirà creixent encara durant aquesta setmana, per disminuir quan es comencin a notar els efectes de les restriccions imposades a tota la comunitat amb el tancament de bars i restaurants i les limitacions d'activitats i aforaments.

El total de casos confirmats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia a Catalunya ha superat els 200.000 i s'ha elevat a 203.397, fet que suposa 3.418 nous contagis, dels quals 176.307 són positius confirmats per PCR, 3.365 d'ells en un dia. Els casos confirmats d'infecció per PCR s'han duplicat en 14 dies, ja que si en l'última setmana de setembre es van diagnosticar un total de 8.188 positius, en la setmana del 9 al 15 d'octubre han donat positiu 15.085 persones. La dada que segueix sent més preocupant és l'augment de persones hospitalitzades, que s'ha situat en 1.308, noranta més, amb 214 pacients greus a les UCIs, un més que diumenge, el que equival al fet que aproximadament un 24% dels llits d'UCI convencionals de què disposen els hospitals catalans estan ocupats per malalts greus de coronavirus.

Durant els últims set dies (entre el 9 i el 15 d'octubre) els hospitals catalans han ingressat 137 persones a les UCIs i han mort 112 persones. El total de morts per la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia al març se situa en 13.619, dels quals 17 han estat reportats en un dia. Per comarques, les que presenten avui un major risc d'extensió de l'epidèmia (EPG) són les Garrigues (1.799) i la Segarra (1.076).