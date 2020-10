Mas l'acusa de fer «suposicions» sense aportar certeses

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha signat una carta lliurada aquest dimarts al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga el cas 3% i la peça separada sobre el blanqueig de capitals a CDC, en què assumeix que ell va ser qui va proposar Daniel Osàcar com a responsable de finances del partit, així com el gerent de la formació, en referència a Germà Gordó. Aquesta missiva contradiu la versió oferta davant del magistrat per l'extresorer de Convergència sobre que va ser Gordó qui el va proposar per a aquest càrrec.

La carta recorda que els estatuts de Convergència aprovats el 2005 fixen que la competència per proposar el responsable de finances, així com el gerent del partit, corresponia al secretari general, càrrec que llavors ocupava Mas. El document precisa que, per tant, va ser ell qui va proposar Osàcar, que va ser nomenat després com a tresorer pel consell nacional de CDC. «Va ser una decisió personal meva i en cap moment Gordó em va proposar aquesta persona», va dir l'expresident.

Mas explica en el seu escrit l'organigrama del partit en el camp administratiu i deixa clar que el responsable de finances i el gerent depenien cada un i per separat directament d'ell. «Per tant, ni el responsable de finances depenia del gerent ni el gerent del responsable de finances», aclareix l'exmandatari. Els dos, recalca, tenien competències diferents i rendien comptes de les mateixes davant el secretari general de CDC, al comitè executiu nacional i el consell nacional.



Mas nega les acusacions

Mas va dir ahir que «no hi havia instruccions per a aquest tipus de pràctiques i, a més, estic 100% convençut que tots els que aportàvem diners a CDC ho fèiem a canvi de res», va assegurar en declaracions a la premsa aquest dimarts.

Mas també va criticar que Osàcar fes aquestes «suposicions» sense aportar certeses: «Quan estàs en un procés penal les coses no poden ser de crec que sí o crec que no. Els fets han de ser fets perquè les conseqüències són molt greus», va subratllar l'antic líder de Convergència.