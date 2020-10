El fiscal demana presó per a regidors del PSC a Pineda per coaccions a hotels l'1-O

La Fiscalia de Barcelona sol·licita tres anys de presó i inhabilitació a la que el 2017 era primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Pineda de Mar, Carme Aragonès, i el segon, Jordi Masnou, del PSC, així com al cap de la policia local, per les presumptes coaccions exercides davant els amos dels hotels en què dormien membres de les forces d'ordre públics desplaçats a Catalunya amb motiu del referèndum unilateral de l'1-O.

L'escrit del fiscal contra l'odi i la discriminació, Miguel Ángel Aguilar, afirma que en dos hotels de la localitat, el Checkin Pineda i el Checkin Montpalau, van ser allotjats a finals de setembre del 2017 un total de 486 membres de la Policia Nacional desplaçats a la comunitat per la consulta sobiranista. Durant els primers dies no hi va haver problemes i l'hostalatge i els serveis contractats es van prestar amb normalitat, fins l'endemà del referèndum unilateral, el 2 d'octubre. Aquella nit els acusats es van presentar en un dels establiments amb el «ferm propòsit» de comminar els propietaris de la cadena hotelera, «prevalent-se de l'autoritat que representaven», a expulsar els agents que s'allotjaven als seus locals.

L'acusació pública sosté que Carmen Aragonès, com a màxima autoritat municipal, per tal com l'alcalde es trobava absent de la població, es va adreçar directament cap al director de l'hotel Checkin Pineda i comptant amb «la presència i suport atemoridor» dels altres dos acusats, el va comminar a desallotjar el contingent de policies nacionals allotjats als dos establiments.

Davant l'esmentada exigència, el director la va posar al telèfon amb el gerent de la cadena, que li va manifestar la seva negativa a complir amb la seva petició, ja que no hi havia cap problema amb els agents.



A crits per telèfon

L'acusada, «per incrementar la seva pressa» sobre el directiu, indica la fiscalia, va passar el telèfon a l'altre imputat, Jordi Masnou, «que en la seva qualitat de responsable de l'urbanisme municipal», va dir al gerent, «en to desafiador i comminatori», que havia de fer fora «aquests clients tant sí com no». En rebre un no per resposta, l'imputat, «cridant», li va assegurar que «ell era el que manava allà, que si ell deia blanc és blanc», amenaçant que si no desallotjava els policies «li tancaria l'hotel l'endemà i estaria tancat cinc anys».

Després d'aquesta conversa, la comitiva municipal va abandonar l'hotel. Al carrer es van congregar, segons el fiscal, «una multitud exacerbada» d'unes 800 persones. El gerent de la cadena hotelera, davant el «temor de les advertències rebudes» i impulsat per «la por que les anunciades represàlies es portessin a terme», va remetre una carta al director dels dos establiments perquè desallotgessin els policies l'endemà, fet que va ser comunicat a un inspector en cap de la Policia Nacional.