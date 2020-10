Un brot de 40 persones va obligar la Vall d'Hebron a no admetre pacients durant 24 hores

Un brot de coronavirus que ha afectat a dotze professionals sanitaris i 28 pacients de l'Hospital Vall d'Hebron va obligar a aquest centre sanitari barceloní a no admetre malalts derivats del SEM durant 24 hores, entre dijous passat i ahir, divendres.

Fonts de l'Hospital Vall d'Hebron han informat aquest dissabte a EFE que aquest tipus de situacions "és habitual" entre els grans centres sanitaris de Catalunya, si les circumstàncies així ho requereixen, de manera que quan es va detectar el brot es va acordar que no s'acceptarien malalts derivats pel SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) fins que estigués controlat.

Divendres es va donar per controlat el brot i la meitat dels pacients afectats, i que estaven ingressats per patologies no Covid, ja es troben a casa seva en ser asimptomàtics, han indicat les mateixes fonts.

També es va informar ahir en un comunicat que es mantenia l'activitat assistencial ordinària del centre però no que s'havien fet derivacions del SEM a d'altres espais hospitalaris durant un dia sencer, com així s'ha admès avui.

Aquest dissabte s'ha iniciat un cribratge massiu de tots els professionals de l'hospital, que durarà entre cinc i sis dies, i que es fa en totes les àrees del recinte sanitari amb equips mòbils.

Al setembre es van oferir proves PCR voluntàries als professionals de la Vall d'Hebron, de les quals un miler se les van fer.

El brot també ha obligat a prendre mesures com restringir tots els acompanyants dels malalts a excepció d'una persona per als ingressos pediàtrics, en cas de part i persones dependents o discapacitades, a més de fer-ho en el moment final de la vida.

A més, s'han anul·lat les sessions científiques de més de sis persones i s'ha limitat l'accés als bars i restaurants que ofereixen servei als professionals, mentre que els que donen servei als usuaris s'han tancat, seguint les mesures restrictives marcades per el Govern i avalades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.