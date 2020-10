El sector de la perruqueria reclama una baixada de l'IVA: "Si som de primera necessitat, no podem pagar el 21%"

El sector de la perruqueria s'ha mobilitzat aquest dilluns davant l'Agència Tributària de les quatre capitals catalanes per reclamar una baixada de l'IVA al 10%. "Si som de primera necessitat, no podem pagar el 21%", reclama Pilar Pérez, vicepresidenta de la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa (Fedcat), que veu "paradoxal" ser considerats com un servei estacional però tributar com un "luxe". La gran majoria d'establiments van assumir la pujada del 13% que es va decretar el 2012, resultant en el tancament de milers centres a l'Estat, apunta. Ara, la crisi de la Covid-19 ha agreujat la situació dels centres de bellesa i el 50% dels salons podrien tancar si es decreten mesures que els impedeixin obrir, segons la Fedcat.

Una vintena de representants de la Fedcat, el Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa de Catalunya i d'altres associacions territorials han fet un acte de protesta davant la seu d'Hisenda amb cartells que reclamaven una solució pels 8.000 salons que hi ha a Catalunya. El seu és l'únic sector que no ha recuperat l'IVA reduït, com sí que ho han fet altres com la cultura, han recordat els concentrats.

Les associacions convocants no donen suport, de moment, a una aturada sectorial i estan negociant amb el govern espanyol la seva política fiscal. "L'última experiència va ser terrorífica i va provocar un auge de l'economia submergida", ha afirmat la presidenta de la Fedcat, Carme Molas.

"No som un servei de luxe. Perquè paguem un 21%? Encara a hores d'ara ens ho preguntem. Amb l'estat d'alarma, paradoxalment, ens van dir que érem un servei essencial i que havíem d'obrir. (...) Aquesta incongruència algú ens la pot explicar? Som servei essencial o no ho som? A l'hora de pagar som un article de luxe i a l'hora de treballar som un servei essencial", ha explicat.

A la Generalitat, els representants dels centres d'estètica reclamen ajudes per compensar el tancament de 15 dies decretat per aplanar la corba de contagis de la Covid-19, disparada en les últimes setmanes.

"És la segona vegada durant l'any que ens tanquen els centres, la majoria que els dirigeixen gent jove que han hipotecat la seva vida per aquests centres i necessitem alguna ajuda per part del Govern", ha dit Molas. "No goso ni dir les xifres de tancament a finals d'any si no podem continuar treballant. Estem parlant un 50% en amunt", ha lamentat.

Les perruqueries no han estat obligades a tancar i poden treballar amb limitacions d'aforament i mantenint les mesures de seguretat.