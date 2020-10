Salut obre la porta a allargar les noves restriccions més de 15 dies: «No ho hem descartat mai»

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, manté que el Departament no descarta allargar les noves restriccions més de 15 dies si les dades no milloren. "Els efectes i l'impacte real de les restriccions només els començarem a notar d'aquí a una setmana. Nosaltres no ho hem descartat mai", ha apuntat al programa 'FAQS' de TV3. En paral·lel, el secretari general de Salut ha avançat que "en els propers dies, màxim dues setmanes" s'activarà l'aplicació de rastreig Radar Covid. Per la seva banda, el cap del servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, confia en nous medicaments i testos ràpids, més que no pas en la vacuna: "D'aquí a mig any tindrem fàrmacs que evitaran que la gent es mori de covid".

"Confio molt més en un tractament que bloquegi el virus, un diagnòstic immediat i fer test serològics a tothom que no pas que em parlin de vacuna", ha precisat Clotet. "En pocs mesos, pot ser mig any o una mica més, disposarem de còctels de fàrmacs que ens permetran bloquejar molt bé el virus i evitar la progressió. No hi haurà risc que la gent emmalalteixi d'una manera molt greu i pugui morir", ha reflexionat en veu alta el cap del servei de Malalties Infeccioses de Can Ruti. "A hores d'ara ja ha baixat molt la mortalitat, però encara es podrà aconseguir baixar més", ha conclòs Clotet, que no creu que un restaurant sigui "més perillós" que el transport públic.

"Si s'hagués invertit en eines de diagnòstic immediates i tractaments eficaços no seríem on som", ha criticat el metge especialista de Can Ruti. Per solucionar això, el secretari general de Salut ha apuntat que aquest dilluns ja es podran començar a fer testos d'antígens (més ràpids i segurs) a tots els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Catalunya. "Tenim 2.300 persones que es dediquen a identificar contactes estrets i en seran més. A partir d'ara, incorporarem un equip que investigarà on creuen que s'han contagiat, intentarem refer la història de tots els contagis", ha finalitzat Ramentol.