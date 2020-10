Protesta contra la «repressió» després de l'1-O

Una cinquantena de persones es van concentrar ahir davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al passeig Lluís Companys de Barcelona, per denunciar la «repressió» que van patir els manifestants durant les protestes a la sentència de l'1-O. A la trobada, convocada pel col·lectiu Represaliats Post-Sentència, es van denunciar les «irregularitats policials i judicials» que van derivar en l'empresonament de 30 persones i es va exigir a la Generalitat que es retiri com a acusació particular en alguns dels casos encara oberts.