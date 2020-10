Les marques de moda sostenible creixen un 23% en l'últim any

La producció de quilòmetre zero o amb materials reciclats és cada cop més important en el sector tèxtil. El nombre de marques de moda sostenible a Catalunya ha augmentat un 23% en l'últim any, segons dades de la plataforma Ethical Time. La pandèmia també ha generat un efecte positiu i ha contribuït a accelerar l'aposta per productes de proximitat. "Avui una empresa no té futur si no es planteja l'element de sostenibilitat en la seva equació", reconeix la directora general de Comerç del Departament d'Empresa i Coneixement, Muntsa Vilalta, en declaracions a l'ACN. Des d'aquesta àrea, Vilalta defensa la sostenibilitat i la digitalització com a elements claus per impulsar les marques catalanes a escala internacional.

"El 2013, més de mil persones van morir a una fàbrica tèxtil a Bangladesh. Va ser un punt d'inflexió a partir del qual la consciència a escala internacional del sector de la moda va augmentar molt", assegura el fundador i director general d'Ethical Time, Ignasi Eiriz. Moviments com 'Fridays for Future' o el posicionament de grans empreses internacionals en favor de la sostenibilitat també han contribuït a generar un canvi en el consumidor, que aposta cada cop més per les marques sostenibles.

De fet, aquestes han crescut un 23% a Catalunya en l'últim any i un 21% a tot l'Estat. "Cada cop són més les empreses que incorporen el concepte de sostenibilitat en el posicionament de marca", afirma Vilalta. La pandèmia ha impactat positivament en aquest tipus de companyies perquè ha reforçat l'aposta del consumidor per productes de proximitat.

La crisi del coronavirus ha provocat un impacte "contundent" en el sector de la moda, amb descensos de les vendes de fins al 40%. Tot i això, "les empreses que han apostat per valors de sostenibilitat han tingut un element de creixement", explica la directora general de Comerç. "La gent s'ha bolcat a valorar el producte i la fabricació local. El canvi que s'havia començat a fer en el sector de l'alimentació, ara ha fet el salt a la moda", explica la dissenyadora de Iaios, Gemma Barbany.

L'empresa es va crear el 2016 i produeix jerseis fets a partir de fil regenerat, recuperat dels retalls de fabricacions tèxtils. "El fil el comprem a Olot, el teixit i la confecció la fem a Igualada, i nosaltres dissenyem i distribuïm el producte des de Granollers", afirma Barbany. La companyia ha augmentat les vendes respecte a l'any passat i, durant el confinament ha pogut "parar el cop" gràcies a la venda en línia.

L'increment d'aquestes empreses també ha anat acompanyat del denominat 'greenwashing'. "Només una de cada vuit empreses que diuen ser sostenibles porten a terme més pràctiques que produir amb material reciclat", afirma Eiriz. Per aquest motiu, Ethical Time ha desenvolupat un certificat amb l'objectiu de distingir quines marques són realment sostenibles.

Per al director general de la companyia, la sostenibilitat va molt més enllà dels materials, i té també en compte on es produeixen les peces de roba, quins recursos híbrids i energètics es consumeixen per produir-les, quina és la seva vida útil i, fins i tot, quines condicions laborals hi ha darrere de la cadena de producció. Eiriz denúncia que, a diferència de la indústria de l'alimentació, el sector de la moda no està regulat i, per tant, els consumidors no poden diferenciar amb claredat quines empreses són realment sostenibles.

Infinit Denim és una de les empreses que ha obtingut el certificat de sostenibilitat d'Ethical Time. Creada el 2016, la companyia va sorgir amb l'objectiu de reutilitzar els texans un cop finalitzés la seva vida útil per fer-ne complements com motxilles o coixins. Aquest any, l'empresa ha desenvolupat un teixit propi, format en un 30% del residu dels texans, i ha llançat la primera col·lecció de moda.

En aquest cas, la traçabilitat també és molt petita. "El residu el traiem de Barcelona, el portem a Olot a triturar, el filem a Vic i el teixim a Mollà", explica la cofundadora de la marca, Montse Bayen. A més, tenen un taller propi on elaboren part de la producció, principalment complements, i creen un teixit "totalment uniforme" que pot ser reciclat un cop finalitza la vida útil de la peça.

El sector tèxtil és el segon més contaminant del món, per darrere del petroli. "Cada any s'emeten 1.200 milions de tones de gasos d'efecte hivernacle a escala global, el 10% dels gasos de tots els sectors", explica Eiriz. Davant aquesta situació, la cofundadora d'Infinit Denim proposa tendir cap a la moda circular, la "uniformitat" del teixit i la producció local. "La moda sostenible és una aposta per més preu, menys quantitat i més qualitat", afegeix Barbany.

Per la consolidació de la moda sostenible en el sector, les marques demanen una major regulació i una aposta clara de les administracions pel petit comerç. "Quedem pocs i, si desapareixem, seria un desastre en l'àmbit econòmic", afirma la dissenyadora de Iaios.

Per la seva banda, la Generalitat treballa en la promoció de la sostenibilitat i la digitalització com a elements claus per posicionar el sector de la moda catalana a escala internacional. "A Catalunya tenim un pol de creativitat i disseny importantíssim, i ens l'hem de creure", afirma Vilalta. Recentment, Comerç també ha impulsat la primera acceleradora de moda i treballa per promoure que les empreses puguin accedir a la formació en digitalització.

"La digitalització ha ajudat molt a incorporar valors de sostenibilitat", explica Vilalta. En concret, s'ha referit a com les eines tecnològiques poden ajudar a controlar la reducció d'emissions o millorar l'eficiència energètica, així com produir teixits d'un únic material, més fàcils de reciclar.

"La nostra finalitat és promoure la moda catalana per enfortir l'estructura empresarial del país i tenir un mercat molt ampli i, en aquests elements de promoció, incorporar valors necessaris, com empreses amb eines digitals que puguin ser més sostenibles", resumeix la directora general de Comerç.