Les entitats socials van atendre 700.000 persones durant l'estat d'alarma

Les entitats socials de Catalunya van atendre unes 700.000 persones per cobrir les seves necessitats bàsiques, sobretot, en alimentació i habitatge, durant els tres mesos que va durar l'estat d'alarma. Les peticions d'ajuda per a alimentació s'han multiplicat per tres i les d'habitatge, per dos, segons dades de la Taula de Tercer Sector Social de Catalunya facilitades ahir.

La Taula de Tercer Sector va llançar la campanya «Trenquem el cercle de la pobresa» a les xarxes socials, per fer visible l'impacte que la covid-19 ha tingut en les condicions de vida de les persones que ja estaven en situació de pobresa i de les que s'hi han incorporat.



Els pobres, més exposats

La campanya explica perquè les persones en situació de pobresa estan més exposades al contagi: habitatges en pitjors condicions, dificultats per accedir a la salut, treballs més precaris i sense possibilitat de teletreballar.

La Taula de Tercer Sector Social de Catalunya agrupa 33 federacions i més de 3.000 entitats socials catalanes que treballen per reduir la pobresa i les desigualtats. La campanya es va presentar ahir amb motiu del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa.

En format de vídeo, en la campanya participen representants de diverses federacions que formen part de la Taula de Tercer Sector, com el Banc d'Aliments, Càritas Catalunya o Creu Roja Catalunya. El vídeo recorda que la crisi de la covid-19 no és només sanitària i econòmica, sinó que és una crisi social sense precedents, de la qual ni tan sols hem arribat a apreciar el seu pic i que ha arribat quan la situació ja no era bona per a moltes persones.