Catalunya registra 16 morts més en les últimes 24 hores

Catalunya ha registrat fins a aquest diumenge 199.979 casos confirmats acumulats de coronavirus -172.924 amb una prova PCR-, 2.835 més que en el recompte de dissabte, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.

La xifra de morts total se situa en 13.602, 16 més que dissabte: 8.282 en hospitals o centres sociosanitaris, 4.199 en residències, 850 en domicilis i 271 que no es poden classificar per falta d'informació.

Pel fa als pacients ingressats ara com ara, la xifra se situa en 1.218, cosa que suposa un augment de 115 respecte a l'últim recompte. Un total de 213 pacients es troben ingressats a l'unitat de vigilància intensiva (UCI), 22 més que en el balanç anterior.

La taxa del risc de rebrot continua enfilant-se i aquest diumenge i ja supera els 400 punts: aquest dissabte arribava a un nivell de 392,06, i 24 hores després està a 406,93, prop de 15 punts més en 24 hores, mentre que la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) ha baixat lleugerament situant-se en 1,30, quatre centèsimes menys que el dia anterior.

A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 19.331 persones que han donat positiu, de les quals 6.642 han mort i 82 es troben actualment ingressades, cap a l'UCI.





Per regions

A la comarca del Barcelonès (Barcelona) s'han comptabilitzat 72.105 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 5.608 morts, mentre que a hores d'ara hi ha 343 pacients ingressats --62 d'ells a l'UCI--; el risc de rebrot és de 453,28.

A Osona s'han comptabilitzat 4.969 casos confirmats acumulats de coronavirus des del començament de la pandèmia, amb 386 morts, mentre que ara per ara hi ha 40 pacients ingressats --8 d'ells a l'UCI--; el risc de rebrot és de 1.008,27.

Al Gironès s'han registrat 6.023 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 224 morts; ara hi ha 27 pacients ingressats, dels quals 8 estan a l'UCI, mentre que el risc de rebrot és de 471,57.

A la comarca de la Cerdanya, des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 482 casos confirmats acumulats de coronavirus, dels quals 6 han mort, mentre que ara com ara hi ha 4 pacients ingressats --un d'ells a l'UCI--; el risc de rebrot és de 271,01.

Al Baix Ebre, des del començament de la pandèmia hi ha hagut 1.383 casos confirmats acumulats, dels quals 36 han mort, mentre que ara hi ha 7 pacients ingressats --un d'ells a l'UCI--, i el risc de rebrot és de 610,64.