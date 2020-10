Catalunya registra més de 2.000 casos i Vic i Manlleu continuen empitjorant

En l'actualització de dades d'ahir a Catalunya s'han declarat 2.079 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 164.739 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 26 noves morts, amb un total de 13.562.

El risc de rebrot segueix empitjorant, una tendència que es repeteix en els últims dies. Era de 258,66 entre el 28 de setembre i el 4 d'octubre, però ja ha pujat fins a 378,41. La pujada en un dia ha estat de 16,25 punts. La velocitat de propagació del virus també puja, tot i que ho fa lleugerament, i passa d'1,37 a 1,39. La setmana anterior era d'1,28.

Pel que fa als casos confirmats per PCR, en el període del 5 a l'11 d'octubre n'hi va haver 12.703, xifra clarament superior al període anterior, del 28 de setembre al 4 d'octubre, quan se'n van confirmar 8.941. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR en 165,58 per cada 100.000 habitants, força més alta que en el període anterior (116,54). Durant l'última setmana s'han fet 152.418 proves PCR o tests d'antígens, de les quals un 8,61% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 38,71 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 191.445 casos, 164.739 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 26 noves morts i el total acumulat arriba a les 13.562: 8.251 en hospitals o sociosanitaris (14 més), 4.198 en residències (+4), 850 en domicilis (+3) i 263 no classificades (+5).

A les residències s'han detectat 30 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 17.390. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 19.167. En total, han mort al voltant d'un terç dels afectats, 6.631, onze més que els reportats el dia anterior.

Tenint en compte les regions sanitàries, a Barcelona, el risc de rebrot augmenta disset punts; a la Regió Metropolitana Nord, el risc de rebrot empitjora a Sabadell, Badalona i Santa Coloma i baixa a Terrassa; a la part sud, el risc puja catorze punts; a la Catalunya central, el risc de rebrot està per sobre de 500 perquè Vic i Manlleu tenen indicadors molt elevats; al Camp de Tarragona, es modera la pujada del risc i baixa una mica la propagació del virus; a Terres de l'Ebre, els valors segueixen creixent; a Lleida, puja 28 punts el risc de rebrot i ja està en 395 i, finalment, a l'Alt Pirineu i Aran, els indicadors van a la baixa.



Evolució del brot de Falset

D'altra banda, el brot de la residència Les Vinyes de Falset ja afecta 131 persones: 109 positius són residents i 22 treballadors del centre. Al centre hi ha 118 residents i 57 treballadors. Des que es va detectar el primer cas a mitjans de setembre han mort setze persones, onze de les quals a la mateixa residència.

L'Ajuntament de Falset ha emès un comunicat on torna a reclamar a l'empresa gestora de Les Vinyes que «faci un esforç suplementari» per reforçar la informació als familiars i ha reiterat la seva col·laboració amb el centre i el Departament de Salut. El consistori recorda que s'ha implicat «en tot allò que li demana Salut», com per exemple, la crida i recerca urgent de personal per a la residència.

Des de la CUP Priorat han denunciat que «la manca de material i de personal» han contribuït que el focus de coronavirus a Les Vinyes «sigui de grans dimensions» i han assenyalat que «no s'han seguit els protocols indicats» per contenir el brot. «El Priorat té un elevat percentatge de població envellida, i per tant de risc, i no pot arriscar-se a un major descontrol de la pandèmia», van advertir.