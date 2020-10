Troben un ancià mort en un lavabo de l'Hospital Vall d'Hebron

Un home de 89 anys va ser trobat mort divendres passat en un lavabo públic de l'Hospital Vall d'Hebron, centre a on va anar el dimecres passat per fer-se una analítica i ja no va tornar al seu domicili, per la qual cosa podria haver estat tres dies al lavabo sense que ningú s'adonés d'això.

Fonts de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha confirmat a Efe que divendres passat van trobar una persona morta en un bany públic del centre sanitari.

La família de l'ancià havia denunciat als Mossos d'Esquadra la seva desaparició el passat dimecres, dia 7, després que no tornés de l'hospital, on havia acudit per sotmetre's a una anàlisi de sang rutinari.

Tot i que la desaparició de l'ancià es va produir dimecres, els Mossos d'Esquadra no van avisar els responsables de l'hospital fins divendres, un cop que van revisar les imatges de les càmeres de seguretat de l'hospital i van comprovar que el desaparegut havia entrat però no havia sortit del centre.

"Els Mossos d'Esquadra ens van avisar divendres de la desaparició i el divendres vam trobar a la persona morta, que era un pacient ambulatori, no ingressat, de l'hospital", ha confirmat un portaveu de l'hospital.

Segons el centre sanitari, "la Comissió de Seguretat de l'Hospital està revisant els protocols de seguretat per saber exactament com s'ha produït aquesta situació. D'aquesta manera evitarem a més que es pugui repetir una situació similar en el futur".

El fet és que l'ancià podria haver-se indisposat el dimecres, va entrar al bany i allà morís per causes que es desconeixen sense que ningú s'adonés de la seva presència des de dimecres fins que el van trobar divendres.

Els responsables de l'hospital barceloní han explicat que s'han posat en contacte amb la família de la víctima per expressar el seu condol "i explicar-los els avenços en la revisió del protocol de seguretat".