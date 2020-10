Quim Torra mantindrà el sou i els honors d'expresident de la Generalitat de Catalunya

L'expresident de la Generalitat Quim Torra mantindrà el sou i els honors d'expresident després que la Fiscalia no s'hagi oposat al fet que els mantingui.

Fonts presents en la vista d'execució de la condemna aquest dimecres han explicat que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) especifica els càrrecs pels quals s'inhabilita Torra, però no pas els honors, i el ministeri públic no s'ha oposat al fet que conservi el sou d'expresident.

Les mateixes fonts han explicat que el fiscal considera que el sou d'expresident no es pot entendre com un honor, sinó com una manera d'evitar que qui ha ocupat el càrrec passi a treballar a l'empresa privada.

Així, la defensa de Torra, que exerceix l'advocat Gonzalo Boye, i la Fiscalia han coincidit que Torra mantingui les condicions d'expresident, en què s'inclou l'oficina d'expresident, malgrat la condemna a 18 mesos d'inhabilitació, tot i que les parts han dissentit en com computar el temps d'inhabilitació que fixa la sentència.

D'una banda, el fiscal sosté que s'han de comptar els 18 mesos a partir del dia en què Torra va ser condemnat i destituït com a president: la sentència del Suprem que va avalar la condemna es va produir el 28 de setembre del 2020, i el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) va publicar la substitució de Torra del vicepresident Pere Aragonès dos dies després, per la qual cosa en aquest escenari la inhabilitació acabaria a final de març del 2022.

En canvi, la defensa ha mantingut que s'ha de tenir en compte el temps des que Torra no té escó al Parlament --arran d'una resolució de la Junta Electoral Central (JEC) del 3 de gener del 2020--, perquè vuit mesos abans de la sentència ja se'l va privar d'un dels seus dos càrrecs públics.

En aquest escenari, fonts presents a la sala han explicat que el tribunal també estudiarà, a petició de la defensa de Torra, la possibilitat que aquests vuit mesos des que va deixar l'escó fins a la sentència es puguin comptabilitzar en part, almenys en un 50%, com a compliment de la condemna, perquè durant aquest temps únicament va exercir la meitat dels seus càrrecs públics.

La condemna de Torra també implica una multa de 30.000 euros, i el seu lletrat presentarà aquests propers dies al tribunal un document amb una proposta sobre com pagar-la, i després els magistrats de la sala civil i penal decidiran els detalls sobre el compliment de la condemna.



Condicions d'expresident

Les atribucions als expresidents de la Generalitat les fixa la llei de l'estatut dels expresidents, del 2003, que estableix que qui abandoni el càrrec "té dret a percebre, durant un període equivalent a la meitat del temps que ha estat en el càrrec i, com a mínim, durant una legislatura, una assignació mensual equivalent al 80%" del sou que tenia com a president, i una pensió vitalícia del 60% del sou de president a partir dels 65 anys.

Cobrar el sou o la pensió d'expresident és incompatible amb càrrecs públics o qualsevol feina en l'àmbit públic o privat i també amb participar en consells d'administració.

Un dels supòsits que la llei recull per revocar les prerrogatives d'expresidents és una condemna penal ferma, per la qual cosa cal una majoria de dos terços al Parlament.