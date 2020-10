Pimec qüestiona el tancament de bars i restaurants i defensa mesures "més graduals"

La patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya (Pimec) creu que les noves restriccions proposades pel Procicat són encertades per evitar l'expansió de la pandèmia, però qüestiona el tancament de bars i restaurants. En una entrevista a l'ACN, el president de l'organització, Josep González, ha defensat que les mesures haurien d'haver estat "més graduals" per evitar "dures conseqüències" al sector. Malgrat tot, González ha opinat que les mesures arriben "en el moment encertat" per evitar que la campanya de Nadal quedi tocada. "Ara és moment de prendre mesures, perquè és al Nadal on realment creix el consum", ha comentat, tot afegint que cal "un equilibri" entre la contenció de la covid-19 i el creixement econòmic.