Els negocis obligats a tancar podran acollir-se a les noves modalitats d'ERTO i estalviar cotitzacions de la plantilla

Els establiments obligats a tancar per les noves restriccions anunciades aquest dimarts podran demanar les noves modalitats d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que s'apliquen en cas de rebrot i que es van aprovar a finals de setembre. El tipus escollit dependrà de com quedi l'activitat de cada empresa. Els negocis que hagin de tancar del tot tenen l'opció d'acollir-se a un expedient d'impediment, amb una bonificació del 100% de les cotitzacions socials, si tenen menys de 50 treballadors i del 90% per la resta de companyies. D'altra banda, les empreses que sí que poden prestar serveis però amb restriccions –com podrien ser els bars i restaurants que fan menjar per emportar– podran tramitar un ERTO de limitació.

En aquest segon cas està pensat per les empreses que poden treballar però a un ritme inferior a l'habitual i també comporta bonificacions. Les empreses petites tindran descomptes a les quotes del 100% a l'octubre, del 90% al novembre, del 85% el desembre i del 80% el gener. La resta de companyies podran bonificar les quotes en deu punts menys, del 90 al 70%.

Encara que l'empresa ja tingués un expedient tramitat, "si vol aplicar incentius n'ha de tramitar un de nou", assegura l'advocat laboralista Robert Gutiérrez.

La restauració i el comerç van quedar fora dels expedients especials per sectors "més afectats", que es delimita segons codis CNAE (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques) i no va entrar a la pròrroga automàtica de bonificacions a la Seguretat Social i no podien gaudir de les excepcions a partir de l'1 d'octubre.

Els restaurants, bars i altres negocis que demanin un nou ERTO i gaudeixin dels incentius que suposa hauran de complir la prohibició d'acomiadar durant sis mesos, que està vigent fins al 31 de gener.

Les empreses que preveuen que hauran de fer fora plantilla podrien demanar no rebre aquestes ajudes, que s'haurien de tornar completament si s'incompleix la salvaguarda de l'ocupació. Tot i això, aquestes empreses encara estaran subjectes a una altra norma que impediria els acomiadaments, tal com recorda Gutiérrez.

"L'incentiu de les cotitzacions no és obligatori aplicar-lo, però hi ha una norma paral·lela que marca que fins al 31 de gener les empreses no poden tramitar acomiadaments per causes vinculades a la covid", ha explicat. El lletrat recorda que hi ha una discussió jurídica oberta sobre aquest tema en el qual els tribunals no han mostrat una posició "clara".

Alguns jutges entenen que no es pot acomiadar i l'acomiadament ha de ser nul, i l'empresa queda obligada a la readmissió. Altres tribunals consideren que la prohibició només implica la improcedència, és a dir que pagant la indemnització a 33 dies podria acomiadar els treballadors. Un tercer grup de jutges considera que a banda de la improcedència l'empresa hauria d'abonar una indemnització addicional per compensar aquests perjudicis d'acomiadar en aquesta època de covid.

El Govern ha anunciat aquest dimarts que bars i restaurants hauran d'estar tancats 15 dies dins d'una bateria de mesures per combatre l'augment de casos a Catalunya, i que hauran de ser ratificades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'executiu espera rebre llum verda de la justícia i creu que les restriccions entraran en vigor la nit de dijous a divendres.