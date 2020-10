Els Mossos condecoren 423 agents per l'actuació posterior a la sentència de l'1-O

Els Mossos d'Esquadra han condecorat 423 agents, entre ells 140 de la brigada mòbil i 6 de mediació, per la seva participació en els diversos dispositius en les protestes contra la sentència de l'1-O contra els líders independentistes. La mobilització al carrer va començar el 14 d'octubre de l'any passat i va durar diverses setmanes. Les insígnies les proposa el director de la policia i les firma el conseller d'Interior, en aquest cas el cessat Miquel Buch. En total, els Mossos han atorgat 724 condecoracions als agents per les actuacions del 2019, que no es van poder lliurar el Dia de les Esquadres perquè els actes es van suspendre al març d'enguany amb motiu de la COVID-19.

El grup parlamentari de la CUP ha registrat una pregunta al Govern on demana saber quants policies s'han condecorat, quins són els números de placa i els càrrecs i quines van ser les seves funcions durant la «repressió a les mobilitzacions postsentència» d'ara fa un any. També volen saber quins beneficis comporta aquesta condecoració.