El Govern tancarà bars i restaurants durant 15 dies per contenir la covid-19

El Govern proposarà aquest dimecres tancar bars i restaurants durant 15 dies per contenir l'auge de contagis de covid-19, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN. L'executiu posarà la mesura sobre la taula amb l'objectiu que l'aprovi el Procicat, tot i que fonts del Govern han explicat que encara no està del tot tancada a l'espera d'una reunió amb el sector que també s'ha de celebrar demà. En aquest sentit, fonts del Gremi de Restauració han afirmat desconèixer la proposta. La mesura se suma a la que ha transcendit avui per ajornar les competicions esportives durant quinze dies, o com la que s'ha acordat amb els claustres universitaris d'impartir classes telemàtiques fins a finals d'octubre.

Fonts del Govern també han explicat que la mesura que s'estaria ultimant prohibiria el consum tant a l'interior dels locals com a les terrasses, però que permetria, en canvi, les comandes per emportar.

La mesura que proposa l'executiu català al Procicat arriba després de diversos anuncis de mesures extraordinàries per intentar frenar l'avenç dels contagis de covid-19 a Catalunya, que en els darrers dies ha augmentat de forma destacable.

A mitja tarda, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Ufec) anunciava l'aturada de les competicions esportives d'àmbit català federades, escolars o privades els dos pròxims caps de setmana, per bé que sí es podran continuar fent els entrenaments aplicant mesures de seguretat. L'Ufec explica que el Procicat confirmarà aquest dimecres la mesura dins les restriccions "severes" que prepara el Govern per intentar frenar la pandèmia.

Prèviament, el Govern i les universitats han pactat que a partir de dijous les classes s'impartiran de forma telemàtica, una altre mesura per reduir l'activitat social i intentar controlar la segona onada de la pandèmia que afecta el territori des del març passat.