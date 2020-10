La Fecasarm xifra en 900 MEUR les pèrdues derivades del tancament de bars i restaurants

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) xifra en 900 milions d'euros les pèrdues derivades del tancament de bars i restaurants. En un comunicat publicat aquest dimecres, l'associació estima que cada local afectat per aquesta inactivitat perdrà una mitjana de 2.000 euros per dia. Segons indica Fecasarm, la situació s'allargarà un mínim de 15 dies i afectarà un total de 30.000 locals a tot Catalunya. Per altra banda, l'organització apunta que les noves restriccions impulsades pel Procicat provocaran que la meitat de les empreses del sector es vegin obligades a presentar concurs de creditors si no reben ajudes "reals i eficaces" a finals d'any.

Des de la direcció de Fecasarm consideren que la decisió del Govern és "desproporcionada" i defensen que la gent se seguirà reunint i trobant en llocs "sense mesures de seguretat". Segons el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, "s'ha demostrat que amb el tancament de l'oci nocturn han seguit augmentant els casos de covid-19" i, per tant, considera que les noves restriccions són "contraproduents".

Per altra banda, el president de Fecasarm, David López, denúncia un "acarnissament" contra l'hostaleria i el turisme i defensa que són sectors que "formen part de la solució i no del problema". A més, l'associació remarca que el tancament genera "perjudicis irreparables per a milers de famílies" i titlla d'"insuficients" les ajudes anunciades per la Generalitat.

En el mateix comunicat, la Fecasarm ha reafirmat que impugnarà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la resolució del Govern i en sol·licitarà la suspensió. A banda de considerar-la una decisió dictada de manera "indiscriminada", la Fecasarm denuncia que la Generalitat de Catalunya fomenta "la inseguretat jurídica". "Fa només set dies volia obrir tot l'oci nocturn, i ara ha decidit tancar fins i tot els bars amb anades i vingudes inexplicades, fruit d'una improvisació manifesta", conclou.