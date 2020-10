Els CDRs tornen a Via Laietana un any després de la sentència del procés

Uns 400 independentistes es van manifestar ahir a la plaça Urquinaona i la Via Laietana de Barcelona, enmig d'un ampli dispositiu policial, en complir-se el primer aniversari de la condemna del Tribunal Suprem a la cúpula del procés, que va donar pas a diverses nits de disturbis a la capital catalana. Convocats pels autoanomenats Comitès de Defensa de la República (CDR), que havien cridat a concentrar-se amb el lema «Sentenciem-los» a la plaça Urquinaona, epicentre de les protestes de l'any passat, els independentistes van baixar per Via Laietana cap a l'altura de la Direcció de la Policia Nacional, escenari de diversos enfrontaments i càrregues l'any passat i davant la qual hi havia diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra, que van acabar dispersant els manifestants.



Persecucions a la Rambla

Els Mossos van desplegar un ampli dispositiu policial i els independentistes, que van corejar consignes en contra de la policia i algunes habituals com «Els carrers seran sempre les nostres» o «1 d'octubre, ni oblit ni perdó», van mostrar una pancarta amb el lema «la independència es guanya al carrer». A més, van despenjar i cremar algunes banderes espanyoles que onejaven a fanals de la Via Laietana després de la celebració, dilluns passat, del Dia de la Hispanitat.

Des d'allà es van desplaçar fins al passeig Colom, tallant el trànsit al seu pas i creant barricades amb els contenidors i el mobiliari urbà de bars i terrasses a la Rambla per intentar tancar el pas als furgons dels Mossos que els seguien. Els manifestants es van dispersar pels carrers perpendiculars a la Rambla de Barcelona i les furgonetes dels Mossos van seguir els manifestants per dissoldre'ls.