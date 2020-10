Torra retreu a Sánchez que assisteixi a la cimera hispano portuguesa mentre Madrid està «en ple estat d'alarma»

El president de la Generalitat inhabilitat, Quim Torra, ha criticat aquest dissabte el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per haver-se desplaçat fins a Braga per assistir a la cimera entre Espanya i Portugal mentre Madrid es troba en estat d'alarma. "Però com pot marxar de Madrid en ple estat d'alarma? Però quin exemple és aquest? Que no hi ha les videconferències?", s'ha preguntat Torra en una piulada al Twitter. "Aquest virus només el guanyarem amb solidaritat i exemplaritat. De tots. I estant sempre al costat de la ciutadania. Lluitant per la salut i la vida", ha afegit.

El govern espanyol va aprovar aquest divendres l'estat d'alarma, que restringeix els moviments d'entrada i sortida, per a Madrid i nou localitats més per l'alta incidència del coronavirus entre la població.