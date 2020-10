Salut demana a les empreses que es faci teletreball durant 15 dies

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha demanat a les empreses que tornin a implementar el teletreball durant 15 dies davant l'augment de contagis de covid-19. En una entrevista a RAC1, Argimon ha dit que l'objectiu ha de ser tornar "al nivell de teletreball de març o abril". Aquesta és una de les mesures que Salut vol implementar davant l'augment de contagis dels últims dies. Una altra és que les universitats facin classes virtuals durant també 15 dies, a excepció de les pràctiques. Argimon ha explicat que l'evolució del virus a Catalunya està creixent més del que esperaven i que, sense mesures, a Catalunya es podria arribar a la situació de Madrid "en dues o tres setmanes".

Argimon ha dit tenir una "preocupació molt alta" per l'evolució de la pandèmia a Catalunya. Salut ja preveia fa unes setmanes que les dades augmentarien, però Argimon ha reconegut que està creixement "més" del que esperaven. En els últims dies, s'ha passat de tenir uns 1.000 contagis al dia a Catalunya a uns 1.500.

Aquest augment de contagis també s'està començant al sistema sanitari. "La repercussió és petita, però estem notant alguns moviments", ha dit. Ara mateix hi ha un 18% de llits crítics plens, una dada que "es pot assumir", però el secretari de Salut Pública ha remarcat que cal pensar en l'escenari que hi haurà en 15 dies. A més, també s'ha començat a notar un increment d'ingressos en llits convencionals, mentre que el 5% de les urgències que arriben als hospitals són per covid-19.



Teletreball als nivells de març i abril

Davant d'aquesta situació, Argimon ja ha avançat que en els pròxims dies el Govern anunciarà noves mesures per contenir el virus i que tindran com a objectiu reduir la mobilitat i la interacció socials. I, en aquest sentit, ha instat les empreses i els agents socials a "començar a dissenyar de manera molt ràpida els plans de teletreball" per aconseguir que tants treballadors com sigui possible no hagin d'anar al seu lloc de feina durant un període de 15 dies. L'objectiu de Salut és tornar a tenir el nivell de teletreball que es va aconseguir durant els mesos de març i abril, amb l'estat d'alarma declarat a tot l'Estat.

Argimon ha dit que per prendre aquesta mesura no cal cap resolució ni cap dictamen judicial, sinó que tothom "prengui consciència". Tot i això, ha admès que "cada empresa és un món" i que n'hi haurà que podran fer teletreball tots els empleats mentre que en altres es podrà fer en pocs casos. Argimon, però, ha remarcat que des del punt de vista legal ara mateix hi ha més protecció en el teletreball que fa uns mesos.



Universitats: classes virtuals

Salut també vol actuar a les universitats perquè el grup d'edat entre 20 i 29 anys és el que més preocupa, ja que és el que té "més interacció social" i on els costa més arribar. Per això, ha avançat que demanaran a les universitats que durant 15 dies es facin totes les classes virtuals, a excepció de les parts pràctiques, on es podrà mantenir la presencialitat. Argimon ha explicat que encara no s'ha abordat aquesta qüestió amb el món universitari i que té previst parlar-ne dimarts amb la Secretaria d'Universitats.



Brots en dues residències universitàries

Justament Argimon ha confirmat que hi ha hagut dos brots de coronavirus en dues residències universitàries, tot i que ha evitar detallar en quines. En aquests dos centres hi ha "un número molt alt de positius", tot i que també ha remarcat que estan "controlats" i que són espais on és fàcil fer la sectorització. Preguntat sobre si l'origen dels brots han estat festes universitàries, Argimon ha dit que s'estan investigant les causes, però que el número elevat d'afectats ja dona una "indicació" del que pot haver passat.



Escoles obertes, extraescolars en estudi

Pel que fa a escoles i instituts, Argimon ha assegurat que continuaran obertes perquè el curs "està anant molt bé". El secretari de Salut Pública ha garantit que tancar els centres educatius serà l'última mesura que prendrà.

En canvi, ha admès que està en estudi què fer amb les activitats extraescolars. Argimon ha dit que s'estan analitzant els pros i contres i que es prendrà una decisió en un termini d'entre dos i quatre dies.

Argimon ha apostat per mantenir els parcs infantils oberts, tot i demanar als pares que no hi vagin tots junts, però sí ha apostat per tancar durant 15 dies instal·lacions per fer esport d'adults, ja siguin pistes esportives o parcs amb elements de gimnàs. "Encara no s'ha pres la decisió, però les haurem de tancar, perquè és un lloc on es congrega gent, fan partits, i s'hauria d'evitar durant uns quants dies".



"Relaxament" en la interacció social

Argimon ha admès que la població s'ha "relaxat" en la interacció social en les últimes mesos, ja des de l'estiu. "Som llatins i, per tant, una mica laxes en la nostra manera d'interpretar", ha dit preguntat sobre si s'està complint la prohibició de reunions de més de sis persones, on creu que en alguns casos es recorre a la "picaresca". Argimon ha demanat que la castanyada no se celebri amb grups amplis i s'ha mostrat més preocupat per les "festes amb aglomeracions" que es puguin produir pel Halloween.

També estan en estudi mesures que puguin afectar a bars i restaurants, i també en el món de la cultura. Tot i això, ha avançat que "no s'haurà de tancar tot necessàriament". Argimon també creu que en la situació actual "no és el més idoni" plantejar que hi pugui tornar a haver públic als estadis de futbol.

El secretari de Salut Pública ha reconegut que hi haurà "gent que patirà" i que, per això, caldrà incrementar la "solidaritat". "Haurem de prendre alguna restricció, hi haurà gent que estarà patint, que es queixarà i que dirà que no és la culpable de la pandèmia i no ho és", ha afegit. L'objectiu de Salut és aprovar mesures "el més efectives possibles" però que tinguin una curta durada, d'uns 15 dies.

Pel que fa a possibles confinaments perimetrals, Argimon ha dit que és una mesura que es pot plantejar per a algun territori en algun moment, com ja va passar a la Conca d'Òdena i al Segrià, però que amb la situació actual "no té sentit". En tot cas, veu "poc efectiu" que e fes per àrees bàsiques de salut, tot i dir que no vol ser crític amb el que s'ha fet a la Comunitat de Madrid.



Campanya de la grip

Salut posarà en marxa la setmana que ve la campanya de la grip, que presentarà dimecres. No hi haurà grups de població que tinguin l'obligació d'administrar-se la vacuna, però Argimon sí ha demanat als professionals sanitaris augmentar fins al 70% el percentatge de vacunacions en aquest sector, que cada any és a l'entorn del 35%.