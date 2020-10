El Procicat aplica restriccions a quinze pobles del Vallès Occidental

El Procicat va aprovar ahir mesures especials per aplicar a 15 municipis del Vallès Occidental amb l'objectiu de reduir els contagis de covid-19. Aquest organisme, format pels departaments d'Interior i Salut, demana a la ciutadania d'aquests municipis que es quedin a casa tant com pugui, que redueixi al màxim l'activitat social i limiti els contactes. També es redueix al 50% l'aforament a bars i restaurants i els actes religiosos. Aquests mesures afecten Sabadell, Terrassa, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat i Viladecavalls.

Les mesures entraran en vigor quan es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i s'aplicaran durant un període de 15 dies.

En aquests municipis, el Govern demana als ciutadans que es quedin a casa tant com puguin i que redueixen al màxim l'activitat social i limitin els contactes tant com sigui possible a les persones que integren el seu grup de convivència habitual. A més, l'executiu recorda que estan prohibides les reunions socials de més de sis persones.

Una de les mesures aprovades pel Procicat afecta el sector de la restauració. En concret, bars i restaurants hauran d'eliminar el consum en barra, que sempre s'haurà de fer en taula, i es limita l'aforament tant a l'interior com a l'exterior al 50%. L'horari de tancament dels establiments serà la una de la matinada com a màxim i, sempre que sigui possible, es demana que s'utilitzi preferiblement serveis a domicili i comandes per emportar.

També es limita al 50% l'aforament als actes religiosos, com ara casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.

Pel que fa a l'activitat comercial, s'haurà de dur a terme evitant qualsevol aglomeració i mantenint 1,5 metres de distància. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 metres quadrats per persona. En aquests quinze municipis es podran dur a terme activitats culturals però sempre amb un aforament que no superi el 70%.