Un grup de científics denuncia la falta de transparència dels registres espanyols sobre les dades de la covid-19

Un grup de científics ha denunciat la falta de transparència dels registres espanyols sobre les dades de la covid-19. Així ho apunten en un article publicat a la revista internacional d'àmbit científic 'The Lancet', on els signants lamenten que les dades actuals són "insuficients" per entendre el comportament de la pandèmia i prendre les mesures necessàries en cada cas. D'aquesta manera, insten a les autoritats sanitàries que publiquin actualitzacions "diàries" i "constants" sobre proves, casos, hospitalitzacions, ingressos en unitats de cures intensives, recuperacions i defuncions. Tabé consideren que "cadascuna d'aquestes variables" s'hauria de desglossar per edat, sexe i detall geogràfic, per "controlar millor" els impactes demogràfics.

Els científics subratllen que la pandèmia del coronavirus ha afectat notablement a la població espanyola. En aquest sentit, recorden que només fins al 25 de setembre del 2020 ja s'havien registrat més de 700.000 positius i més de 31.000 morts. També apunten que falta unificar tota la informació facilitada per les comunitats autònomes perquè els registres no presentin una informació amb definicions i criteris d'inclusió dispars.

Si bé admeten que en els darrers mesos el Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE) ha realitzat "millores" pel que fa a les dades i les actualitzacions sobre el recompte total per regions, creuen que cal anar un pas més enllà i proporcionar informació que permeti comparar les xifres de les diferents regions. Demanen, doncs, dades diàries sobre hospitalitzacions totals, ingressos a unitats de cures intensives, altes i defuncions de les diferents comunitats autònomes separades per edat i sexe.

Els autors de l'article també expliquen que diferents països del món (com, per exemple, Holanda, Alemanya, Filipines o Mèxic) estan publicant actualitzacions diàries "coherents" i "exhaustives" de casos i de defuncions molt detallades, en les quals s'inclouen les desagregacions per grup d'edat, sexe i àrea geogràfica. Uns registres que consideren "essencials" per entendre la pandèmia. I és que, subratllen, que examinar "les diferències" entre països és "crucial" per avaluar l'impacte de les diferents polítiques preventives de salut i poder dissenyar-ne de millors que permetin reduir els riscos associats a la covid-19.

L'article està signat pels científics Clara Prats, Aurelio Tobias, Ainhoa Alustiza i Sergi Trias-Llimós.