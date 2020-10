El Govern opta per expedientar Bosch per l'assetjament sexual a Exteriors

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va anunciar ahir que l'executiu ha sol·licitat un informe al Comitè Assessor d'Ètica Pública sobre els casos de presumpte assetjament sexual a la Conselleria d'Acció Exterior que van motivar la dimissió d'Alfred Bosch com a titular del departament. Un episodi protagonitzat pel seu excap de gabinet Carles Garcias. La setmana passada, el partit de Bosch, ERC, va tancar sense sanció l'expedient obert contra ell.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Budó va explicar que aquest informe és el pas previ perquè el Govern pugui obrir un «expedient disciplinari» per aquests fets, quelcom que passarà «amb molta probabilitat». A l'agost, l'executiu ja va rebre un informe portat a terme per Funció Pública sobre aquest assumpte que va concloure que Bosch coneixia el presumpte assetjament sexual del seu cap de gabinet.

Budó no va voler entrar a detallar els motius pels quals ara es demana un nou informe i va al·legar que és una «recomanació tècnica». Preguntada per si el Govern podria portar el cas a la fiscalia, la consellera de la Presidència va respondre que si s'ha d'actuar en altres marcs, el Govern posarà en mans del ministeri públic un presumpte cas d'assetjament sexual, però que encara no es pot confirmar.



Terminis incerts

Pel que fa als terminis per obrir l'expedient sancionador, Budó no va concretar si es podrà fer abans de les eleccions del 14 de febrer però va volser remarcar el compromís del Govern en la lluita contra l'assetjament sexual. L'escàndol, destapat per l' ARA el mes de març, implica l'excap de gabinet del conseller, Carles Garcías, que presumptament hauria assetjat algunes treballadores. Un cas que va provocar la dimissió de Bosch.