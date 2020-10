Aragonès veu el 50% dels vots com un «primer pas» però demana «estratègia» davant la «força» de l'Estat

El vicepresident en funcions de president Pere Aragonès considera que assolir el 50% dels vots és un "primer pas absolutament necessari per guanyar legitimitat interna i externa", però ha afegit que l'independentisme ha de tenir "una estratègia" perquè "quan l'Estat juga o ens vol posar en un joc que no és el de la democràcia té les de guanyar". Ha fet aquestes declaracions l'endemà que Quim Torra, Artur Mas i Carles Puigdemont reivindiquessin la necessitat que l'independentisme superi el 50% a les urnes per aconseguir ser escoltat. Aragonès ha reivindicat que "no n'hi ha prou dient volem la independència per tenir-la, fent només una proclama, sinó que cal que vagi acompanyat d'una estratègia, que és el com".

"En el joc de la força ens envien guàrdies civils, policies nacionals, fiscals, la cúpula judicial alineada amb la dreta, el rei, tots allà", ha exposat Aragonès durant la presentació del llibre 'Tornarem a vèncer' del president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Marta Rovira, a Vilanova i la Geltrú.

"Quan juguem en el joc de la democràcia és on som forts: per això l'1 d'octubre anava d'urnes i paperetes, i per tant aquí és on hem de ser més forts, hem de sumar amplies voluntats, molts més dels que som ara", ha afirmat. "Volem ser independents, que és l'única manera que deixarem de ser independentistes", ha reblat.