Albiach insta a oblidar el plebiscit «divisori» i buscar pactes del 90% per blindar la sanitat

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va acusar l'independentisme de voler superar el 50% de vots en les properes eleccions catalanes «sense saber per a què» ni tenir un objectiu clar. Albiach va retreure que els partits independentistes no es posin d'acord en què significaria aconseguir el 50%: al·lega que JxCat defensa aconseguir aquesta xifra perquè tingui conseqüències polítiques, mentre que ERC ho veu com un pas necessari però insuficient per reintentar la independència. Així les coses, Albiach va defensar deixar a una banda aquest objectiu del 50%, que va titllar d'electoral, i buscar «un objectiu de país» que generi consensos més amplis a la societat catalana, com el 80% o el 90% que considera que és favorable a enfortir la sanitat pública.

«Davant d'un plebiscit que no deixa de ser divisori i que novament ens torna a situar en l'escenari del 2017, nosaltres volem plantejar que hi ha determinats assumptes que no necessiten un 50%, sinó que són consensos del 80 i el 90%, com és blindar la sanitat pública», va assegurar. Va demanar «cooperació intel·ligent» entre els partits catalans envers la confrontació intel·ligent, l'expressió que van fer servir Carles Puigdemont i Quim Torra.