El Departament de Salut desplegarà 500.000 tests d'antígens aquesta setmana, que permetran tenir resultats en vint minuts per detecar els casos de Covid-19. Els tests s'aplicaran a persones amb símptomes, amb una "sensibilitat i especificitat molt bona" en els cinc primers dies. En paral—lel, Can Ruti, la Vall d'Hebron, Bellvitge i el Banc de Sang i Teixits posaran en marxa una tècnica 'pulling' per detectar nous casos. Els hospitals prendran una mostra de vuit persones i la traduiran en una sola analítica. En cas que el resultat sigui negatiu, es donaran com a negatius les vuit persones de la mostra. Si el resultat és positiu, es faran analítiques individualitzades. "Això permet augmentar molt la capacitat de diagnosi", ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés.

Les proves es faran amb mostres nasals, que també contribuiran a facilitar el procés. Actualment, es produeixen més de 140.000 proves a la setmana a Catalunya, és a dir, una prova per cada cinquanta persones. "La millor manera d'ajudar als professionals d'atenció primària és reduir la necessitat de proves", ha manifestat la consellera després de visitar el laboratori clínic de la Metropolitana Nord de l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona.

Davant aquesta situació, Vergés ha reclamat "complicitat" a la ciutadania i els ha demanat limitar al màxim la mobilitat i la interacció social. El laboratori de Can Ruti ha fet més de 250.000 proves des que va començar la pandèmia, amb una capacitat de 6.000 al dia. Aquesta xifra podria augmentar fins a les 11.000 proves al dia amb la nova tècnica de 'pulling'. "Tot aquest esforç no serà suficient si no som un equip de 7,5 milions de persones donant resposta a la pandèmia del coronavirus", ha afegit.

En paral·lel, Salut desplegarà els 500.000 primers tests d'antígens, que seran per nasofaringea. Les proves permetran tenir els resultats en vint minuts i són especialment adients per a hospitals comarcals sense laboratoris propis o per a l'atenció primària amb casos amb símptomes.