El PDeCAT comença les primàries per elegir el seu candidat a la Generalitat

El PDeCAT comença aquest dilluns el procés de primàries per elegir el seu candidat a la Generalitat a les eleccions després de rebre l'aval del 85% dels membres del Consell Nacional del partit per activar-les, després de la ruptura de les negociacions amb JxCat per explorar la possibilitat de presentar-se junts als comicis.

El procés de primàries s'allargarà fins al 2 de novembre, i els qui vulguin presentar-se per ser cap de llista de la Generalitat hauran de presentar l'aval de, com a mínim, mil associats.

L'objectiu és poder tenir tancats els candidats que es presentin a les eleccions a finals de novembre, perquè es puguin presentar a la societat i explicar el projecte del PDeCAT "a tothom", segons va explicar dijous passat el president del PDeCAT, David Bonvehí.

L'exconsellera Àngels Chacón ja ha anunciat que es presenta a aquestes primàries per ser la candidata del partit, després que quedés fora de l'Executiu català en l'última remodelació del Govern que va dur a terme el ja expresident de la Generalitat Quim Torra.

Fonts de la direcció del partit han explicat a Europa Press que és un dels millors perfils que tenen per encapçalar la llista del PDeCAT, i si fos el cas haurà d'enfrontar-se a una eventual candidatura de JxCat encapçalada o no per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

A més de Chacón, un altre dels noms que es va mencionar fa un temps és el de l'alcalde d'Igualada (Barcelona), Marc Castells, membre de la direcció del PDeCAT

Tot això després que JxCat i PDeCAT hagin donat per tancades les negociacions formals que han mantingut des de fa mesos enrere, i ho han fet públicament, per mirar de cercar un acord que els permetés presentar-se conjuntament a les eleccions.