L'espera dels polítics presos un any després de la sentència

Un any després de la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar a penes d'inhabilitació i presó diversos líders independentistes, els empresonats estan a l'expectativa de l'evolució del tercer grau, dels indults i de possibles iniciatives legislatives com el canvi de la sedició al Codi Penal o una llei d'amnistia que puguin accelerar la seva sortida de la presó. Després de gaudir d'alguns permisos, sortides gairebé diàries per fer voluntariat, treballar o cuidar de familiars gràcies a l'article 100.2, i fins i tot obtenir el tercer grau penitenciari, el Suprem va escapçar-ho tot al juliol i la pandèmia ha provocat que hagin d'estar tancats al seu mòdul durant gairebé tot el dia, excepte Carme Forcadell i la gironina Dolors Bassa, que encara tenen el tercer grau en vigor.

Els set presos de Lledoners més Forcadell i Bassa van ingressar a presó preventiva entre l'octubre del 2017 i el març del 2018. Quan l'alt tribunal espanyol va dictar sentència el 14 d'octubre del 2019 ja feia entre un any i mig i gairebé dos anys que estaven tancats en presó preventiva, ja fos a Madrid o a Catalunya i sense gairebé cap sortida. Al desembre de l'any passat les juntes de tractament de les presons catalanes van proposar, sense unanimitat, classificar-los en segon grau, l'ordinari, quelcom que va generar certa polèmica en alguns sectors independentistes, que apostaven per classificar-los en tercer grau directament. El servei de classificació de la Conselleria de Justícia va confirmar el segon grau el gener i, tot i algun anunci de recurs, cap pres hi va recórrer en contra.

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, els que portaven més temps i més proporció de la pena a presó, van complir el mateix gener la primera quarta part de la condemna, i això els va permetre tenir els primers permisos de sortida d'un o diversos dies. Poc després se'ls va aplicar l'article 100.2, que, dins del segon grau, permet que el reclús surti de presó un o diversos dies de dilluns a divendres durant unes hores per treballar, fer voluntariat social o cuidar d'algun familiar dependent. Aquest article es va anar aplicant a la resta d'empresonats i la fiscalia es va oposar a qualsevol tipus de permís puntual o sortides periòdiques. No obstant això, l'arribada de la pandèmia de la COVID-19 va restringir les entrades, sortides, activitats i comunicacions de totes les presons.