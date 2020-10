La Generalitat demana sortir el mínim de casa i moure's només en «bombolla»

La Generalitat ha demanat aquesta tarda, amb un missatge a les xarxes socials, que davant l'augment de casos de covid-19, els catalans redueixin la seva interacció social, es moguin només amb les seves "bombolles" de contacte habitual i evitin els desplaçaments innecessaris.

La Generalitat indica que, a causa de l'augment de casos del coronavirus, "es fa una crida a la ciutadania i les empreses a no abaixar la guàrdia per evitar arribar a una situació crítica en els pròxims dies".

El Departament de Salut ha incidit en un altre missatge llançat també aquesta tarda que, a Catalunya, s'ha passat d'una mitjana setmanal de 7.000 casos a prop de 10.000, i la velocitat de reproducció de la Covid (RT) ha pujat a 1, 3 quan el convenient és que no sobrepassi l'1.

El risc de rebrot (EPG), incideix Salut, és molt alt, 289,56, amb un augment de 14,67 punts respecte a ahir dissabte, quan no hauria de superar el 100, i han augmentat notablement tant les consultes a urgències dels hospitals per Covid-19 com el nombre de nous ingressos.

"Per tot això -assenyala- es recomana reduir la nostra interacció social. Moure'ns amb les nostres "bombolles" únicament i fer l'activitat mínima indispensable fora de casa".

La conselleria puntualitza: "Prendrem les mesures necessàries però us necessitem en alerta permanent. Comptem amb vosaltres!".

El missatge de la Generalitat es registra hores després que la titular de Salut, Alba Vergés, hagi dit aquest diumenge que les dades de contagi de la covid-19 dels últims dies confirmen "una tendència creixent de la transmissió de virus".

Vergés ha assenyalat que "sabem com agafa velocitat aquesta transmissió si no som conscients i no fem res".

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, per la seva banda, ha demanat ampliar el teletreball fins a recuperar els nivells de març i abril, i que les universitats facin les classes de forma virtual durant els propers 15 dies, davant l'empitjorament de les dades epidemiològiques.

En una entrevista a Rac1, Argimon ha expressat "molta preocupació" pel fet que a Catalunya estan creixent els contagis "una mica més" del que preveien i ha indicat que amb aquesta tendència a l'alça, que ha dit que també passa en altres parts d'Espanya i d'Europa, caldrà prendre "més mesures".

"Claríssimament hem de reduir la mobilitat i la interacció social", ha subratllat Argimon, que ha demanat a les empreses que durant 15 dies es torni als nivells de teletreball que hi havia al març i abril, durant el confinament més estricte, ja que estima que aquells que teletreballaven llavors, "ara estan treballant presencialment".