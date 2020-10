Tot Catalunya i tres províncies més estaran dilluns en avís per vent, fred i onatge

Les quatre províncies catalanes i tres més a l'est peninsular estaran aquest dilluns en avís de diferents tipus per fenòmens meteorològics com el vent, l'onatge i el fred, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, s'han activat avisos de nivell groc (risc) per vent a Osca, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Castelló, així com a la illa balear de Menorca. A més, en avís groc per onatge estaran l'illa balear de Mallorca, Tarragona i Castelló, que en el cas de Menorca i Girona serà de nivell taronja (risc important). A Lleida també hi haurà avís groc per fred.

Segons la predicció de l'AEMET, els cels estaran ennuvolats o coberts a l'extrem nord peninsular, amb precipitacions al Cantàbric oriental, Pirineus central i occidental, que remetran ràpidament, tot i que l'arribada d'un sistema frontal a partir de la tarda tornarà a provocar precipitacions a Galícia, i s'estendrà al Cantàbric al final.

També es produiran intervals de núvols a Balears, amb probables ruixats i tempestes al nord-est a primera hora, i aviat canviarà a poc ennuvolat.

Així mateix, estarà ennuvolat al matí als voltants del litoral d'Alborán, amb possibles pluges febles disperses. A la resta del país, hi haurà un predomini de poc ennuvolat, tot i que amb intervals de núvols en la primera meitat del dia en altres punts de l'extrem nord peninsular, est de Castella i Lleó i sistemes Central i Ibèric.

Pel que fa a les temperatures, ascendiran a Canàries, cosa que serà localment notable, i arribaran a valors significativament alts.

Per contra, baixaran a l'interior del terç sud peninsular --tot i que augmentaran al nord-oest i a Mallorca--, per la cual cosa quedaran més baixes del que s'esperava per a aquestes dates al quadrant nord-est i litoral sud-est peninsular i Balears. També es podran produir gelades febles a zones de muntanya de la meitat nord.

Finalment, aquest dilluns bufaran vents de component nord a la Península i a Balears, de forts a l'Empordà i Menorca, i amb intervals de fort als Pirineus, Castelló i al sud de Tarragona. A l'Estret i a Alborán el vent serà de Llevant, mentre que a Canàries els vents seran alisis.