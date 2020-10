Els Bombers de la Generalitat incorporaran un helicòpter per volar de nit, un dron i més avions per a l'extinció d'incendis

Els Bombers de la Generalitat disposaran de 19 helicòpters (4 de rescat i 15 d'extinció i coordinació d'incendis forestals) i 5 avions, alguns de propietat i d'altres en règim de lloguer. Ho faran després que el Govern de la Generalitat hagi aprovat, el passat 6 d'octubre, el nou contracte de manteniment i lloguer de mitjans aeris adscrits a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, que suposarà la renovació de la flota aèria dels Bombers de la Generalitat i la millora de la seva capacitat operativa en els rescats, les recerques de persones i en l'extinció d'incendis.

El nou contracte, que ascendeix a 45.100.929,58 euros, dona cobertura a les necessitats operatives dels Bombers de la Generalitat que es van plantejar en el Projecte Bombers 2025, el full de ruta per reforçar i millorar la gestió integral de les emergències a Catalunya. Al document es plantegen premisses com ara la modificació de 2 dels helicòpters propis del Departament d'Interior, que a partir d'ara podran ser activats indistintament com a mitjà d'extinció d'incendis i en serveis de recerca i rescat de muntanya; i el lloguer de mitjans aliens per complementar la flota en propietat i adaptar-se així a la desestacionanització de les emergències, sense deixar, però, de banda l'estacional campanya forestal d'estiu. Les adquisicions s'acompanyaran també de millores logístiques, com ara l'adquisició i instal·lació de dipòsits de combustible a les bases d'Olot i Berga.

La millora dels dispositius de rescat passa per la incorporació d'un aparell que podrà fer vols nocturns una vegada es faci l'habilitació especial per al personal operatiu i l'adequació de les instal·lacions aeronàutiques del cos. A més, dues d'aquestes instal·lacions, Sabadell i Pirineus, seran habilitades com a bases aèries GRAE medicalitzades, cosa que significarà una gran millora operativa.

Pel que fa a l'extinció d'incendis forestals, les millores consistiran en augmentar de 2 a 3 els avions de vigilància i atac (AVA) de càrrega terrestre, que s'afegiran als 2 AVA de càrrega amfíbia dels quals ja disposa el cos. També s'incrementaran els helicòpters habilitats per a helitransportar personal per millorar la resposta operativa en cas d'emergència; i un estarà equipat amb un nou sistema de detecció i avaluació meteorològica per analitzar fenòmens derivats dels grans incendis forestals.

Una altra novetat consistirà en l'adquisició d'un Vehicle Aeri No Tripulat (VANT): un dron que permetrà recollir informació per donar suport als comandaments en la presa de decisions.

La flota aèria, una peça clau en l'operativitat dels Bombers

Els mitjans aeris han esdevingut imprescindibles en l'operativitat dels Bombers de la Generalitat. En la prevenció i l'extinció d'incendis forestals esdevé un recurs imprescindible per a una resposta ràpida independentment dels impediments orogràfics que pugui presentar el territori, ja sigui fent atac del foc amb aigua i retardants o traslladant-hi personal destinat a l'extinció o d'ajuda. També permeten la vigilància dels perímetres del foc forestal. En les missions de salvament, permeten accedir a punts inaccessibles per terra, donant així resposta a les necessitats de protecció i evacuació de personal, i aporten un suport molt valuós en cas de recerques.