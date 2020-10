Aragonès reclama una estratègia comuna a l'independentisme si supera el 50% de vot el 14-F

Només cal escoltar els principals actors polítics de l'independentisme, la postconvergència i ERC, per endevinar quin serà el pròxim gran focus de polèmica i cisma en aquest moviment. Les dues faccions coincideixen en la importància de superar el 50% de vot per a totes les llistes independentistes en les pròximes eleccions del 14-F. Però dissenteixen sobre què fer, o què significaria, aconseguir aquest objectiu.

Davant d'això el president substitut, en paper de líder extramurs d'ERC, Pere Aragonès, va defensar ahir, com van ver el dia abans Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas, la necessitat d'arribar a aquest 50%. No per exigir una mediació de la UE, com han assenyalat els tres «expresidents», sinó «com a primer pas absolutament necessari per guanyar legitimitat interna i extern». Això sí, va afegir que l'independentisme «ha de tenir una estratègia» comuna «perquè quan l'Estat juga o ens vol fer jugar en una partida que no és la democràtica, té sempre les de guanyar».

«En el joc de la força ens envien la Guàrdia Civil, la policia nacional, la cúpula judicial alineada amb la dreta, fiscals, el Rei... Tots allà», va descriure Aragonès en la presentació a Vilanova i la Geltrú del llibre d'Oriol Junqueras i Marta Rovira Tornarem a vèncer.

Precisament la secretària general republicana, des de Ginebra, va cridar, per la seva banda, a recuperar la complicitat entre «el carrer i les institucions que van fonamentar l'èxit de l'1-O».



Segona postulació

Una altra de les diferències entre JxCat, PDECat i ERC és que només aquests últims tenen clar qui serà el seu candidat (Pere Aragonès). Al puigdemontisme se succeeixen els moviments de postulació, alguns reiterats, com el que ahir va fer Laura Borràs.

Com ja va fer fa uns dies, la diputada al Congrés va afirmar, a Catalunya Ràdio, que «si Puigdemont i la militància ho decideixen», ella està «a disposició».

Un cop culminat el procés congressual de JxCat, la formació té previst aprovar el seu reglament intern de primàries per confeccionar les llistes electorals els propers 7 i 8 de novembre, si bé no s'ha concretat encara quins llocs es triaran per a aquest procediment.