Aragonès declina assistir als actes del 12 d'octubre perquè «Catalunya no té president»

El vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, ha declinat assistir als actes de celebració de la Festa Nacional del 12 d'octubre d'aquest dilluns perquè "tradicionalment aquest és un acte al qual es convida al president de la Generalitat i Catalunya no té president".

"S'ha inhabilitat el president de la Generalitat per expressar la seva opinió, fent ús d'un dret universal com és la llibertat d'expressió", assegura Aragonès en una carta remesa al Ministeri de Defensa a la qual ha tingut accés Europa Press.

En la missiva, defensa la legitimitat del projecte independentista i acusa l'Estat de donar com a resposta "un setge judicial, un perjudici econòmic i violència policial", i assegura que no deixaran de reivindicar la llibertat dels dirigents polítics empresonats per el 1-O.

"No deixarem mai de treballar per la república catalana", exposa el vicepresident, que assegura que hi ha un consens majoritari a Catalunya per buscar una sortida acordada al conflicte polític.

Aragonès ha mostrat tot el seu respecte cap a les persones que celebren la festa del 12 d'octubre, però es veu en la "necessitat de no oblidar que aquesta data significa l'inici d'un dels pitjors genocidis de la història de la Humanitat i el començament d'una etapa fosca d'imperialisme i colonialisme".