Les xifres epidemiològiques a Catalunya són les pitjors de la segona onada

Amb 2.529 nous contagis, un índex de creixement potencial o risc de rebrot (EPG) de 256,3, tretze punts més que dijous, i 26 noves morts, Catalunya té els pitjors indicadors de la pandèmia des de la fi de l'estat d'alarma i l'inici d'aquesta segona onada.

Segons les dades de l'evolució epidemiològica d'ahir, el nombre de persones hospitalitzades és de 857, vint més que dijous, de les quals 157, dos menys, estan a l'UCI, que és el mateix nombre de pacients greus que hi havia el 2 de juny.

El total de casos confirmats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia s'ha situat en 179.620, fet que suposa 2.529 nous contagis, dels quals 153.446 són positius confirmats per PCR, 2.326 d'ells en un dia.

El total de morts per coronavirus se situa en 13.463, dels quals 26 han estat reportats en un dia, mentre que la xifra de morts per coronavirus en els últims set dies és de 110, la xifra més alta des de finals de maig.

El risc de rebrot (EPG) –que és l'índex de creixement potencial de l'epidèmia– s'ha disparat a 256,3, tretze punts més que dijous, la xifra més alta des de l'inici d'aquesta segona onada de coronavirus i similar a la que hi havia el 30 de març, per sobre del llindar dels 200, que indica un risc molt alt que l'epidèmia es descontroli.

També ha crescut la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt), que és d'1,27, és a dir, cada infectat contagia a una mitjana de més d'una persona, quan la setmana passada aquest índex estava per sota d'1 i dijous era d'1,24.



Les xifres, per comarques

Per comarques, les que tenen avui un major risc de rebrot (EPG) són la Segarra (778,2), la Cerdanya (732,6), les Garrigues (614,8), la Terra Alta (586,2), el Priorat (580,1), Osona (491,3), la Val d'Aran (472,2), el Ripollès (413,4), el Baix Ebre (397,9), el Gironès (386,2), el Berguedà (344,2), el Baix Camp (339,5) i el Vallès Occidental (319,2), mentre que tres comarques, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, estan en risc baix -per sota de 30-.

La comarca del Barcelonès, la més densa i poblada de Catalunya, té un risc de rebrot de 313,4, setze punts més que dijous, i una velocitat de transmissió de virus (Rt) d'1,43, quan dijous era d'1,39, i això malgrat les mesures restrictives anti-Covid aplicades des de fa diverses setmanes a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Pel que fa a les ciutats, les que tenen un major risc de rebrot (EPG) són Puigcerdà (1.039,1), Salt (874,9), Sant Adrià de Besòs (729), Castellar del Vallès (667,1), Manlleu (642,3), Canovelles (579,4), Montcada i Reixac (545,6), l'Hospitalet de Llobregat (437,2), Les Franqueses del Vallès (411,5), Santa Coloma de Gramenet (406, 3) i Salou (401,6).

Pròrroga de limitacions

D'altra banda, Salut ha prorrogat quinze dies més les restriccions vigents per aturar el coronavirus a Catalunya. Entre aquestes, destaca la prohibició de fer reunions socials de més de sis persones, ja sigui en l'àmbit públic com privat. S'estableix que el manteniment de les limitacions dels contactes i les activitats en grup es consideren «una mesura proporcional, idònia, necessària i justificada amb la finalitat de trencar les cadenes de transmissió, evitar els contagis i impedir l'expansió de la infecció».

Finalment, Protecció Civil va recomanar celebrar la castanyada «en família» i en grups reduïts de com a màxim sis persones, evitant les persones amb qui no s'hagi tingut contacte en els darrers dies. En la reunió del Procicat s'han plantejat les principals recomanacions per celebrar la festa amb seguretat en la situació de pandèmia. Així, no es podran fer festes ni revetlles amb ball ni botellons a la via pública i s'haurà de controlar l'aforament dels cementiris.