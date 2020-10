Torra, Mas i Puigdemont: units per un dia

uim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas van protagonitzar ahir a Perpinyà una imatge d'unitat contra l'Estat pels casos judicials en relació a l'independentisme. Els «expresidents» van apel·lar als drets humans i, a final de la seva compareixença a la ciutat francesa, van llegir un manifest conjunt per denunciar les «irregularitats» dels processos judicials i en defensa de el dret a l'autodeterminació, el diàleg i la mediació internacional. Els tres van obviar les seves diferències polítiques a l'acte, a què van voler donar relleu institucional. «És ètic que Catalunya tingui tres presidents perseguits, presos polítics i centenars de persones perseguides per la justícia i Espanya tingui al seu rei emèrit fugat, aquest sí fugat, i ben protegit? És absolutament immoral», va afirmar Mas a l'inici de la seva intervenció. «És intel·ligent que l'única resposta de l'Estat al repte democràtic català sigui la brigada judicial?», Es va preguntar per ell mateix respondre: «És estúpid contestar per la via judicial. És la política, estúpids, no la repressió judicial. No es pot permetre aquesta Espanya si volem una bona Europa».

Per la seva banda, Puigdemont es va referir a la visita, ahir, del rei Felip VI a Barcelona per carregar contra la Monarquia: «El Rei dels espanyols, representant d'una monarquia reinstaurada per Francisco Franco, és a Barcelona. El mateix Rei que ha intentat perjudicar a tots els catalans i catalanes encoratjant la fugida d'empreses de Catalunya com a càstig polític».



Destituïts i inhabilitats

«En els anys en què el senyor Felip VI porta de Rei dels espanyols, tots els presidents que ha conegut han estat inhabilitats o destituïts. Hi ha una certa pudor, que hauria de fer reflexionar a l'Estat i a la Unió Europea », va afegir.

Torra va carregar contra els resultats de la via del diàleg, tot i que el manifest signat amb Mas i Puigdemont el reivindica: «El diàleg ha acabat amb una sentència. El diàleg que Espanya promet acaba sempre en sentències d'inhabilitació o de cessament, i en el cas de l'president Puigdemont, en un cruel exili». Mas també va ser crític: «Per què no es vol iniciar un diàleg amb nosaltres? No hi ha voluntat de diàleg real en les altes instàncies de l'Estat».

L'expresident Torra va apel·lar, al final de la seva intervenció, a «saltar» el mur en relació a la relació amb l'Estat. I va carregar contra l'autonomisme: «No hi pot haver un Govern efectiu en una autonomia limitada i sotmesa als límits de l'autonomisme. Ho he viscut plenament en la gestió de l'epidèmia». Sobre la proposta d'un blindatge per llei de la salut contra les retallades, Torra es va mostrar favorable: «Ningú es planteja cap tipus de retallada en el tema sanitari; a contra, la prova és que aquest document [d'experts en salut, encarregat pel Govern] va en la línia òptima de reforma de el sistema de salut ». Fins i tot Mas va dir estar en contra de les retallades, «encara que» ell es va fer, va dir, «conegut per les retallades». «L'única manera de no fer retallades, si volem ser honestos, és que Europa prengui una política d'expansió», va assenyalar.

Preguntats sobre les seves diferències polítiques i de partit, Mas va al·legar que «la institució està per sobre dels partits». Puigdemont, al seu torn, va afirmar: «Militem en el mateix partit, el dels presidents de la Generalitat represaliats».