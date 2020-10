El Rei demana des de Barcelona que Espanya doni una «imatge d'unitat»

El rei Felip VI va demanar ahir a Barcelona que els espanyols s'esforcin a donar «imatge d'unitat» com un element important per superar la crisi provocada pel coronavirus. «Espanya s'ha llaurat merescudament una imatge internacional associada a la competitivitat i a l'excel·lència productiva. Treballem junts per mantenir-la, i per augmentar-la on sigui necessari», va dir el cap de l'Estat durant el seu discurs durant l'entrega de premis de la BCN New Economic Week.

Felip VI no visitava Catalunya des del novembre del 2019. De fet, tenia previst un viatge fa algunes setmanes per participar en l'entrega dels despatxos als alumnes de l'Escola Judicial, però, com que coincidia amb la data prevista de l'anunci de la sentència d'inhabilitació de Quim Torra, el Govern va preferir evitar-ho.

Ahir, no obstant, el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, va voler estar al costat del Rei a Barcelona. Com ja s'havia anunciat, ni el president substitut, Pere Aragonès, ni cap altre membre del Govern van voler fer-se la foto amb el monarca.

Tampoc Ada Colau, que va deixar la representació de l'Ajuntament de Barcelona al seu primer tinent d'alcalde, el socialista Jaume Collboni. Els voltants de l'estació de França, que acollia l'acte, es van despertar ahir blindats pels Mossos. Els independentistes que s'havien citat per protestar contra el Rei es van quedar a molts metres del recinte. Sí que van aconseguir penjar una pancarta davant l'estació, que els Mossos van ordenar retirar poc després que es desplegués. El Rei va donar al seu discurs una orientació purament econòmica. Va remarcar el «caràcter cosmopolita i modern» que «sempre ha caracteritzat» Barcelona, i ha insistit que, «malgrat l'impacte de la pandèmia», la ciutat sempre troba com demostrar el seu esperit «innovador».



Nova economia

Felip VI va recordar en diverses ocasions la necessitat de projectar una imatge d'unitat per proporcionar «un entorn estable i beneficiós per a les empreses, cosa que genera més riquesa i ocupació». «Una imatge internacional positiva contribueix sempre de forma significativa a l'economia», va dir.

El monarca també va afirmar que, en un món en «transformació constant», és necessari «fer una aposta decidida per la nova economia». «I estic segur que tots els professionals de més de cent països que durant aquesta setmana han tingut ocasió d'intercanviar opinions, coneixements i experiències hauran pogut identificar vies clares per a la reactivació de l'economia global», va afegir el monarca.