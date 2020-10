Catalunya encara no ha activat el radar COVID-19

Catalunya encara no ha activat el radar COVID-19

Catalunya és l'única comunitat autònoma que no ha posat en marxa l'aplicació Radar COVID-19, per detectar contactes de persones positives de coronavirus, tot i que no descarta fer-ho en les pròximes setmanes, segons ha dit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

Mentrestant, el Departament de Salut va activar dimarts l'eina digital ContacteCovid.cat, que funciona a partir de l'enviament de missatges SMS als casos sospitosos, positius i estrets.

Des del dijous de la setmana passada, 1 d'octubre, fins al dia 5, s'han enviat 12.118 SMS als casos sospitosos i 5.165 a confirmats, en una primera fase de proves realitzada a tot Catalunya.

Els dos sistemes «són complementaris però diferents», va considerar Argimon, que no va donar una data per a la posada en servei de l'aplicatiu perquè abans «hi ha altres prioritats», com tirar endavant un cens d'universitaris i els tests ràpids d'antígens, segons la seva opinió.

Errors informàtics

La incorporació de Catalunya a l'aplicació es va endarrerir en part perquè la proves d'interconnexió dels sistemes informàtics havien estat fallant, segons va informar la pròpia secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial d'Afers Econòmics que la va confeccionar. Però aquesta disfunció ja es va solucionar a finals de la passada setmana, segons les mateixes fonts.

Segons va informar El Periódico, ara ja només depèn de la Generalitat de Catalunya, que segueix sense posar dates a la posada en servei. L'aplicació té un funcionament molt simple.

Un cop descarregada detecta les persones que han estat amb l'usuari a menys de dos metres i durant més de 15 minuts. Si algun usuari dona positiu, els serveis sanitaris li proporcionen un codi que ha d'introduir a l'aplicació i aquesta avisa als que hagin tingut aquest contacte estret sense que en cap moment es coneguin les dades del positiu de coronavirus i el contacte.