El TJUE rebutja el recurs de Junqueras per ocupar escó a l'Eurocambra

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha rebutjat la petició de mesures cautelars del líder d'ERC Oriol Junqueras pel seu escó a l'Eurocambra.

En concret, l'alt tribunal amb seu a Luxemburg ha desestimat el recurs que va presentar Junqueras contra la negativa del Tribunal General de la UE a concedir-li l'escó cautelarment.

El TJUE justifica el rebuig de les cautelars perquè a primera vista creu que no li correspon a l'Eurocambra dir si és correcte l'anul·lació del mandat com a eurodiputat per part del Tribunal Suprem.

«El Parlament Europeu no era competent per posar en qüestió la regularitat de la vacant de l'escó per l'anul·lació del mandat perquè aquesta institució simplement va ser informada de la situació», diu la decisió.

El Parlament Europeu va assumir la decisió d'inhabilitar Junqueras del Tribunal Suprem, que considera que la immunitat reconeguda pel TJUE «no impedia ni el judici ni el dictat de la sentència que havia de posar fi al procés penal» pel cas de l'1-O. El seu president, David Sassoli, va declarar vacant l'escó al gener. Llavors, la defensa del líder d'ERC va demandar l'Eurocambra davant del Tribunal General de la UE per aquest fet i, en paral·lel, va reclamar mesures cautelars.

Aquest tribunal europeu en primera instància va rebutjar les cautelars i ara la màxima instància judicial a la UE també ha desestimat el segon recurs.



Arguments del TJUE

Com a encarregada dels recursos sobre cautelars, la vicepresidenta del TJUE i magistrada espanyola, Rosario Silva de Lapuerta, ha denegat tornar l'escó cautelarment a Junqueras perquè considera que l'anul·lació del mandat és una decisió «exclusivament» de les autoritats espanyoles i que l'Eurocambra no hi té res a dir.

En aquesta línia el tribunal europeu argumenta que la cambra europea estava «obligada a prendre nota» de la decisió del Suprem i que no tenia cap poder per retornar l'escó a Junqueras, ja que no podia qüestionar l'aplicació del dret europeu per part dels tribunals espanyols.

«No li pertocava a aquesta institució controlar la regularitat del procediment (...) respecte al dret de la Unió Europea», defensa Lapuerta.