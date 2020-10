La societat civil catalana demana al Govern que acabi amb el dèficit en infraestructures

El missatge que la societat civil catalana (administracions i agents socials i econòmics) va transmetre ahir al Govern d'Estat va ser unànime: és imprescindible que l'Estat resolgui el dèficit inversor endèmic que arrossega Catalunya en els últims 30 anys.

Així es va posar de manifest en les intervencions de responsables empresarials, sindicals i fins i tot de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, en l'acte organitzat per Foment del Treball amb el lema «Construïm ponts amb les infraestructures», clausurat pel ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

La societat catalana va reclamar acabar amb el maltractament inversor i la resposta de Govern, en boca Ábalos va ser clara i conciliadora: «Obrim una nova etapa de diàleg i entesa entre totes les administracions i Catalunya».

Així es va expressar en la cloenda d'aquest acte que va comptar amb la presència de representants del teixit empresarial, social i polític. Va recordar, però, que «la falta d'empatia i entesa» a vegades ha ocasionat un malbaratament d'energia, i va reivindicar «el diàleg com a mètode per afrontar els problemes» en un moment en què altres aposten per la confrontació.



Accions concretes

Una bona sintonia que encara ha de traslladar-se a accions concretes més enllà de l'acord per l'accés d'alta velocitat als ports de Barcelona i Girona i la cessió de l'edifici de Correus de la Via Laietana de Barcelona a l'Ajuntament per al desenvolupament d'un «hub tecnològic».

De fet, la llista de greuges és prou llarga i s'han encarregat de enumerar Foment de l'Treball, Pimec, la Cambra de Comerç, el Cercle d'Economia i els sindicats UGT i CCOO de Catalunya. En les seves intervencions van reclamar a Ábalos, abordar «el dèficit d'infraestructures» que consideren que pateix la comunitat: 28.000 milions d'euros, segons els càlculs realitzats per Foment de l'Ocupació, relatius a als últims 10 anys. Raó per la qual, la patronal, a través del seu vicepresident, Joaquim Llansó, es va encarregar de reclamar una inversió anual de 5.500 milions d'euros en infraestructures a Catalunya per complir amb la ràtio del 2,2% del PIB que s'aplica a Europa , i va sumar uns 2.000 milions anuals durant 10 anys per eixugar el dèficit estructural.



Etapa negra

Durant l'acte, els diferents ponents es van referir als fons de reconstrucció europeus per «posar a el dia «les infraestructures de Catalunya i culminar projectes pendents des de fa anys. El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, va confiar que amb l'acte d'ahir «es tanqui l'etapa negra dels últims anys» en què considera que hi ha hagut un maltractament a les infraestructures catalanes per part dels governs centrals i la Generalitat.

Sánchez Llibre va demanar que es contempli el traspàs de Rodalies a Catalunya i «una evolució positiva de la inversió en infraestructures per corregir el dèficit d'infraestructures». De fet, va avançar la proximitat d'un acord entre la conselleria que dirigeix Damià Calvet i el ministeri. les dues parts tenien previst una trobada ahir a la tarda per abordar el tema. Calvet va sostenir que la Generalitat i el Ministeri comparteixen l'objectiu de millorar aquest servei i treballar per completar i ampliar el traspàs acordat».

Hi va haver coincidència en el diagnòstic entre el president del Cercle, Javier Faus, el de la Cambra, Joan Canadell, el de Pimec, Josep González, i els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, així com per part de l'administració catalana. També es va produir un pronunciament unànime respecte a que s'obre una oportunitat immillorable amb el desenvolupament i aplicació de fons europeu de recuperació, presentat el dimecres, pel Govern.



Nou model productiu

Pel líder de CCOO, la seva utilització ha de contemplar que «en un moment de crisi cal sortir amb l'impuls d'un nou model productiu», una cosa que va més enllà de les pròpies infraestructures, mentre que per al primer tinent d'alcalde de Barcelona , «no només cal fixar-se en les infraestructures. La sostenibilitat i equitat són part dels elements bàsics que cal complir les infraestructures energètiques són claus».

El conseller Calvet va defensar que la nova inversió ha de contemplar «la revolució tecnològica i una transició cap a les energies renovables, transició cap a l'economia circular i digitalitzada». El que planteja representa tan sols el 12% i el 9% respectivament de el pla d'inversió de Govern. «Cal fa

un esforç per augmentar aquest percentatge», va reivindicar el titular de Territori.