Rodalies tancarà l'estació de França per la visita del Rei

Els trens de Rodalies de Catalunya no prestaran avui servei a l'Estació de França, coincidint amb la visita del Rei a Barcelona, on presidirà el lliurament de premis de la primera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW). Renfe va prendre aquesta mesura, que estarà en vigor entre les 09.25 i les 11.45 hores, a petició dels Mossos d'Esquadra. Aquestes restriccions han obligat la companyia a reprogramar els serveis.