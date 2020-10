El risc de rebrot a Catalunya puja gairebé vint punts en un dia i se situa en «molt elevat»

El risc de rebrot per coronavirus a Catalunya segueix pujant i ja arriba als 234,14 punts, que suposen un risc molt alt, i se superen àmpliament els 215,15 punts de dimarts. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, (Rt), també puja i passa d'1,13 a 1,21. Segons les dades de Salut, de dimarts s'han declarat 1.477 nous casos confirmats per prova PCR, i s'assoleixen els 149.747 des de l'inici de la pandèmia, i hi ha hagut dues noves morts, fins a les 13.425 en total.

Tots els indicadors segueixen empitjorant, com en els últims dies. El risc de rebrot era de 180,68 entre el 20 i el 26 de setembre, però ara ha pujat fins a 234, mentre que fa 24 hores era de 215. L'Rt també ha passat de 0,96 a 1,21, i dimarts era d'1,13.

Pel que fa a casos confirmats per PCR, en l'última setmana, del 27 de setembre al 3 d'octubre, n'hi va haver 8.280, xifra també superior a la setmana anterior, de 7.113. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR en 107,93 per cada 100.000 habitants, quinze punts per sobre d'una setmana abans. Durant l'última setmana s'han fet 140.339 proves PCR, de les quals un 6,15% han donat positiu, també per sobre de la setmana anterior. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 38,67 anys.

A les residències s'han detectat 35 nous casos amb PCR, fins a un total de 17.052.

Pel que fa a la ciutat de Barcelona, el risc de rebrot segueix també en ascens, i passa dels 234,43 de dimarts als 259,81 reportats dimecres. També cal sumar una nova mort i 294 contagis més, que fa un total de 44.620 i 4.502 de morts. Es mantenen en centres sanitaris 126 persones de les quals 28 són a l'UCI. Per comarques, les que tenen avui un risc més elevat de rebrot (EPG) són la Cerdanya amb un EPG de 716,5, la Segarra (683,2), el Priorat (651,8), el Baix Ebre (581,5).



Brot a Lleida

D'altra banda, un brot de coronavirus afecta 34 usuaris i catorze treballadors de la residència assistida L'Onada Les Garrigues, a les Borges Blanques. Segons va avançar Catalunya Ràdio Lleida i confirmat l'ACN de fonts properes, una vintena dels ancians que tenen el virus són asimptomàtics i només tres o quatre requereixen ingrés hospitalari. En aquest sentit, els residents afectats han estat aïllats en diferents zones de la residència i els cuidadors que estan de baixa han estat substituïts per altres professionals. El brot s'ha detectat gràcies a un cribratge massiu que s'ha fet al centre perquè hi havia nou casos positius. El risc de rebrot a les Garrigues ha pujat considerablement els darrers dies.