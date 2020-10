Òmnium, l'ANC i els CDRs preparen una cadena humana per la visita del Rei a Barcelona

Òmnium Cultural, l'ANC, JxCat, ERC i altres entitats i sindicats han organitzat demà una cadena humana des de l'estació de França de Barcelona al monument de Colom, per «deixar clar que Felip VI no és benvingut i que Catalunya no té rei», en la visita del monarca a causa del lliurament de premis de la Barcelona New Economic Week (BNEW).

En els comunicats d'Òmnium i l'ANC emesos ahir, que va recollir Europa Press, les dues entitats asseguren que aquesta acció es desplega per «denunciar la impunitat dels Borbons i la complicitat i convivència del Govern espanyol», tot just una setmana després de commemorar el tercer aniversari de l'1-O.

L'acció començarà a les 10 del matí de manera coordinada en diferents punts i els participants s'hauran de repartir en nou trams, per «evitar aglomeracions i poder complir amb les mesures sanitàries i de seguretat» a causa de la pandèmia.